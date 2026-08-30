Taranto 2026, calcio maschile: Italia quarta, il Marocco vince 4-1 la finale per il bronzo

Sfuma la medaglia per gli azzurri di Daniele Franceschini, battuti 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto. Il ct: “I ragazzi hanno dato tutto, esperienza importante per il futuro”.

L’Italia chiude al quarto posto il torneo di calcio maschile dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella finale per la medaglia di bronzo gli azzurri vengono battuti 4-1 dal Marocco, che sale così sul terzo gradino del podio.

Si conclude senza medaglia il percorso della giovane Nazionale guidata dal ct Daniele Franceschini, reduce anche dall’esperienza dell’Europeo Under 17 e protagonista a Taranto di un torneo utile nel percorso di crescita del gruppo.

Il Marocco si prende il bronzo

La finale per il terzo posto premia dunque il Marocco, capace di imporsi con un risultato largo. L’Italia ha provato a reagire anche dopo essersi trovata sotto di tre reti, cercando di riaprire la partita prima del definitivo 4-1.

Per gli azzurri resta il quarto posto nella rassegna mediterranea e un’esperienza internazionale importante per un gruppo composto da giovani calciatori.

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Franceschini: “I ragazzi hanno dato tutto”

Al termine della gara il ct Daniele Franceschini ha sottolineato l’impegno della squadra: “I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano: con questi ritmi serrati, giocando ogni due giorni, siamo arrivati stanchi, ma non cerchiamo alibi per ciò che riguarda il risultato”.

Il tecnico ha poi evidenziato la reazione avuta dagli azzurri nonostante il punteggio: “Quando eravamo sotto 3-0 abbiamo reagito e avremmo meritato di andare anche sul 3-2: lo sforzo per provare a rientrare l’abbiamo pagato e dopo il 4-1 sono venute un po’ meno le forze”.

Franceschini ha infine guardato agli aspetti positivi del torneo: “Torniamo a casa avendo immagazzinato un’esperienza importante che ci sarà utile per i prossimi appuntamenti”.

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