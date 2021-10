Qualificazioni Indian Wells 2021: Trevisan si qualifica per il tabellone principale, Paolini no

by Antonio Sepe

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Giornata agrodolce per i colori azzurri ad Indian Wells, dove Martina Trevisan e Jasmine Paolini erano impegnate nel turno decisivo del tabellone di qualificazione. Successo comodo per la prima, che ha travolto con un sonoro 6-1 6-2 la statunitense Brantmeier. Prestazione maiuscola da parte della giocatrice toscana, che ha impiegato un’ora e 17 minuti per avere la meglio, ma per larghi tratti ha dominato. Come nel match di ieri, nessun turno di servizio ceduto (quest’oggi neppure una palla break concessa). Dati che fanno ben sperare anche per il tabellone principale, dove con un sorteggio benevolo l’azzurra potrebbe giocarsi le sue carte.

Non ce l’ha fatta invece Paolini, sconfitta con un netto 6-1 6-3 dall’ucraina Kozlova. L’azzurra ha lottato come suo solito, ma ha sprecato troppe chance ed è uscita di scena dopo un’ora e 21 minuti di gioco. Nulla da recriminare nel primo set, dove la sua avversaria ha dominato; diversa invece la situazione nel secondo parziale, dove Jasmine è stata avanti 3-1 ma non è risucita ad amministrare il vantaggio. Da rivedere soprattutto il servizio (4 doppi falli e solo 6 punti vinti con la seconda).