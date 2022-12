Programmazione 2023 Berrettini, Sinner, Musetti: preparazione, team e tutti i tornei che giocheranno

La stagione tennistica 2023 è alle porte. L’Australia è pronta ad accogliere i big della racchetta che saranno impegnati nei tornei ‘down under’ (ma non solo) in preparazione al primo Slam dell’anno. Tra gli azzurri, Jannik Sinner e Matteo Berrettini inseguono la migliore condizione fisica per poter affrontare una stagione senza intoppi, Lorenzo Musetti proverà a confermarsi, mentre giovani e meno giovani cercheranno di scalare il ranking mondiale settimana dopo settimana. Su Sportface, come ogni anno, proviamo a disegnare la mappa del tennis italiano tra preparazioni invernali, programmazione e team. Iniziamo con la prima puntata, dedicata ai Top-100 ATP azzurri.

Il numero 1 azzurro Jannik Sinner (n.15 ATP), complice l’infortunio di Bercy e il successivo forfait in Coppa Davis, ha avuto quantomeno la possibilità di svolgere una lunga e intensa preparazione invernale. Inizialmente a Montecarlo e, in seguito, ad Alicante (dove, grazie al clima mite, si può giocare sul cemento outdoor), Jannik sta lavorando con il medesimo team del 2022: coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill per la parte tecnico-tattica, Umberto Ferrara per la preparazione fisica e Jerome Bianchi come fisioterapista. Sinner inizierà la stagione nell’ATP 250 di Adelaide 1, per poi spostarsi a Melbourne, dove disputerà prima il torneo d’esibizione ‘Kooyong Classic’ (che torna dopo 3 anni di assenza) e poi, ovviamente, gli Australian Open. Al ritorno in Europa Jannik sarà in scena sul veloce indoor.

Anche Matteo Berrettini (n.16 ATP) ha confermato in toto il team: Vincenzo Santopadre (coach), Roberto Squadrone (preparatore fisico), Stefano Massari (mental coach), Ramon Punzano (osteopata) e Marco Gulisano (assistant coach, nonché allenatore del fratello Jacopo Berrettini, che sta provando a risalire la china dopo anni ricchi di infortuni). Berrettini, che insegue una stagione all’insegna della continuità, dopo aver svolto la preparazione a Barcellona inizierà l’anno molto presto con la nuovissima ‘United Cup’ in preparazione degli Australian Open (partenza prima di Natale). Nei prossimi giorni scioglierà invece le riserve sulla successiva programmazione.

Lorenzo Musetti (n.23 ATP), avendo finito molto tardi la stagione con la Coppa Davis, ha potuto svolgere una preparazione invernale ridotta in vista del nuovo anno. Due settimane e mezzo di lavoro, tra cui una decina di giorni a Montecarlo, e poi subito la partenza (il 24 dicembre) verso l’Australia per partecipare alla ‘United Cup’. Ancora incerta la partecipazione all’ATP 250 di Adelaide 2. A seguire, ovviamente, Melbourne. Lo scorso anno Musetti decise di investire su stesso andando a giocare i tornei sul veloce indoor europeo; una scelta che, soprattutto nella seconda parte del 2022, si è rivelata vincente. Nel 2023 sarà invece il turno della ‘Gira’ sudamericana sul rosso. Al team, che comprende da sempre coach Simone Tartarini, va ad aggiungersi in pianta stabile Damiano Fiorucci, uno dei migliori preparatori fisici italiani.

Cambio di preparatore anche per Lorenzo Sonego (n.45 ATP), che va a sostituire proprio Damiano Fiorucci con Davide Cassinello (già alla corte in passato di Travaglia e Sinner). Il coach, storico, rimarrà ovviamente Gipo Arbino. ‘Sonny’ ha svolto la preparazione tra Torino, nella base operativa de ‘La Stampa Sporting’, e Montecarlo. La sua programmazione ‘down under’, primo dello Slam, prevede i tornei ATP 250 di Adelaide 1 e Adelaide 2.

Il veterano Fabio Fognini (n.55 ATP), dopo una stagione non soddisfacente (seppur con qualche acuto), ripartirà dal torneo ATP 250 di Auckland nella seconda settimana dell’anno. Al suo fianco ci sarà sempre il coach argentino German Gaich, con cui Fabio ha seguito, dal vivo, la finale del Campionato del Mondo di calcio. Dopo l’Australia Fognini sarà impegnato, come di consueto, nella tournée sudamericana.

Marco Cecchinato (n.101 ATP) ha chiuso il 2022 a un passo dalla Top-100 ma, a causa della presenza di molti tennisti che usufruiranno del ranking protetto, non è purtroppo sicuro di poter disputare, di diritto, il main draw degli Australian Open. Attualmente è infatti fuori di 5 dal tabellone principale e potrebbe essere costretto alle qualificazioni. Nella prima settimana dell’anno ‘Ceck’ sarà sicuramente a Pune per l’ATP 250 indiano e poi viaggerà verso Melbourne. A seguire l’immancabile ‘gira’ sudamericana con Cordoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago del Cile. Cecchinato sta svolgendo la preparazione tra Valencia (Lozano-Altur Tennis Academy) e Alicante (Equelite Tennis Academy di Juan Carlos Ferrero), potendosi allenare anche con Carlos Alcaraz. Il team dell’Horizon Tennis Home vedrà Massimo Sartori come head coach con l’ausilio di Tommaso Castagnola. Il siciliano, fresco del ‘si’ della propria amata, ha scelto un nuovo preparatore fisico: Valerio Cabras.