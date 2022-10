Paolini-Wang in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2022

Jasmine Paolini sfiderà Wang Xiyu nel penultimo atto del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca 2022 (cemento indoor). Per l’azzurra, dopo le due vittorie agguantate rispettivamente contro le due ucraine Marta Kostyuk e Dayana Yastremska, è arrivato un altro successo di prestigio ai quarti di finale sulla potente tedesca Jule Niemeier. Adesso lo scontro con la cinese, mai affrontata prima d’ora in carriera. La toscana disputerà la sua terza semifinale della stagione dopo le due ottenute a Palermo e Varsavia, entrambe sulla terra rossa. Paolini dovrà stare particolarmente attenta al gioco esplosivo della tennista asiatica.

Quest’ultima, come lei, ha perso solamente un set nell’arco della manifestazione. La partita si preannuncia molto aperta ed equilibrata, come dimostrano anche le quote dei bookmakers. Jasmine andrà a caccia della sua seconda finale a livello di circuito maggiore dopo quella conquistata (e vinta) l’anno scorso sul cemento outdoor di Portoroz. Chi passa affronterebbe nell’ultimo atto di domenica la vincente del derby russo tra Anastasia Potapova o la qualificata Anna Blinkova. L’italiana non vuole lasciarsi scappare l’occasione per dimostrare una volta per tutte i grandissimi progressi maturati sulle superfici rapide.

Paolini e Wang scenderanno in campo oggi (sabato 15 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sul Center Court (inizio fissato non prima delle ore 16:00 italiane). La diretta televisiva sarà affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso il sito ufficiale della stessa emittente oppure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di semifinale tra Paolini e Wang. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti ed highlights al termine della partita.