Paolini-Sabalenka domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2022

by Enrico Ricciulli

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini è pronta a tornare in campo dopo il convincente esordio contro la britannica Katie Boulter. L’azzurra, nel secondo turno del torneo Wta 1000 di Indian Wells 2022, se la vedrà niente meno che contro Aryna Sabalenka (testa di serie numero due), beneficiaria di un bye al primo turno. Sono due i precedenti da registrare. L’italiana si è aggiudicata il primo al tie-break del terzo set nel 2017. Era il primo turno ad Ilkley ($ 100k erba). La biellorussa ha pareggiato i conti nel 2020 a Linz (indoor), dove all’esordio si è imposta in due facili set. Sulla carta l’impegno è sicuramente proibitivo per la giocatrice toscana. Va detto però che la nativa di Minsk non si è contraddistinta per brillantezza (soprattutto al servizio) in questo inizio di 2022, in cui può vantare come miglior risultato un ottavo di finale raggiunto agli Australian Open. Jasmine dunque ha il dovere di provarci. L’obiettivo è eguagliare il suo miglior risultato qui in California, quando lo scorso ottobre si spinse fino al terzo round.

IL PROGRAMMA COMPLETO

IL TABELLONE

IL MONTEPREMI

L’incontro è in programma domani (sabato 12 marzo). L’orario è da definire in quanto non è ancora nota la schedule della giornata. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre nonchè 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match.