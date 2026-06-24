Palermo Ladies Open, ufficializzata l’entry list: Jones difende il titolo, ci sono Bronzetti e Grant

Dal 18 al 26 luglio il Country Time Club ospita la 37ª edizione del torneo WTA 125: in tabellone anche Tamara Zidansek, Fiona Ferro, Jeline Vandromme e Jennifer Ruggeri.

Palermo Ladies Open, ufficializzata l’entry list

La WTA ha ufficializzato l’entry list della 37ª edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125 in programma dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club.

Il tabellone si annuncia di buon livello tecnico, con la campionessa in carica, un’ex vincitrice del torneo, un’ex finalista e alcune tra le giovani più interessanti del tennis internazionale.

A guidare il seeding sarà la britannica Francesca Jones, numero 103 del ranking mondiale e vincitrice lo scorso anno in finale contro l’olandese Anouk Koevermans.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Francesca Jones torna da campionessa in carica

Dodici mesi fa Francesca Jones conquistò a Palermo il titolo più importante della carriera, risultato che le permise poi di raggiungere il best ranking di numero 65 WTA.

La britannica tornerà dunque al Country Time Club con il ruolo di giocatrice da battere e con l’obiettivo di difendere il trofeo vinto nel 2025.

Bronzetti cerca il riscatto a Palermo

Alle spalle di Jones c’è Lucia Bronzetti, attuale numero 127 del mondo. La romagnola ha un rapporto speciale con il torneo palermitano: nel 2022 arrivò a un passo dal titolo, fermandosi soltanto in finale contro la romena Irina-Camelia Begu.

Bronzetti è reduce dalla finale nel WTA 125 di Modena, persa soltanto al tie-break del terzo set contro la polacca Katarzyna Kawa. Poche settimane prima aveva raggiunto anche la semifinale nel WTA 125 di Foggia.

“L’entry list conferma il prestigio e l’attrattività internazionale dei Palermo Ladies Open – sottolinea il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata -. Anche quest’anno avremo nel nostro circolo giocatrici che hanno già lasciato il segno nel circuito maggiore e giovani destinate a recitare un ruolo importante nel tennis mondiale. Per il Country è motivo di orgoglio continuare a ospitare un evento che da 37 anni rappresenta una vetrina straordinaria per Palermo, per la Sicilia e per tutto il movimento tennistico italiano. Sarà un’edizione particolarmente significativa anche perché coincide con una fase di grande crescita e rinnovamento del Country Time Club”.

Zidansek e Ferro tra esperienza e storia del torneo

Tra le protagoniste più attese figura anche Tamara Zidansek, ex numero 22 del mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2021. La slovena resta una giocatrice di grande esperienza e particolarmente temibile sulla terra rossa.

A Palermo tornerà anche Fiona Ferro, oggi numero 187 WTA. La francese ha già lasciato il segno al Country Time Club, dove nel 2020 vinse il titolo superando in finale l’estone Anett Kontaveit con il punteggio di 6-2 7-5. Quella fu anche l’edizione del ritorno del tennis internazionale dopo la pandemia.

Grant e Vandromme, occhi sulle giovani

Grande attenzione anche alle nuove protagoniste del circuito. Tra queste c’è Tyra Caterina Grant, una delle giovani più promettenti del movimento italiano e internazionale.

La diciottenne azzurra, numero 173 del mondo, nel 2026 ha superato le qualificazioni del WTA 1000 di Madrid raggiungendo il secondo turno del tabellone principale. In stagione ha vinto anche i tornei W35 di Santa Margherita di Pula e W50 di Kosice, oltre ad aver centrato la finale nel WTA 125 di Foggia.

Riflettori puntati anche sulla belga Jeline Vandromme, anche lei diciottenne e considerata una delle tenniste emergenti più interessanti del circuito. Lo scorso anno ha conquistato il titolo junior degli US Open, risultato che l’ha inserita tra i talenti più seguiti dagli addetti ai lavori.

In attesa delle wild card, la pattuglia italiana nel main draw è completata dalla marchigiana Jennifer Ruggeri, numero 207 della classifica mondiale.

Palma: “Mix tra giocatrici affermate e talenti emergenti”

“Siamo molto soddisfatti dell’entry list – ha commentato il direttore del torneo, Oliviero Palma -. Francesca Jones torna a Palermo da campionessa in carica, Lucia Bronzetti è una giocatrice che il pubblico palermitano conosce e apprezza molto, mentre Tamara Zidansek e Fiona Ferro garantiscono esperienza e qualità. Allo stesso tempo avremo la possibilità di vedere all’opera alcune delle giovani più interessanti del panorama internazionale, come Tyra Grant e Jeline Vandromme. È proprio questo mix tra giocatrici affermate e talenti emergenti che da sempre caratterizza i Palermo Ladies Open e che spesso ci ha permesso di vedere a Palermo future protagoniste del tennis mondiale prima della loro definitiva consacrazione”.

Date e tabellone

Il tabellone principale dei Palermo Ladies Open sarà composto da 32 giocatrici.

Restano da assegnare quattro wild card per il main draw e due per il tabellone minore. Le qualificazioni inizieranno sabato 18 luglio, mentre il main draw prenderà il via lunedì 20 luglio.