SkiCross di Montafon, cinque azzurri qualificati: Deromedis settimo, Galli seconda nelle qualifiche

Jole Galli, Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi staccano il pass per la sfida di Coppa del Mondo in Austria. Out per soli 12 centesimi Yanick Gunsch. Gare in programma domani dalle 13.20.

Cinque azzurri al via nella sfida di Coppa del Mondo di SkiCross a Montafon, in Austria. Nelle qualifiche di giovedì hanno staccato il pass Jole Galli tra le donne e Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi tra gli uomini.

Qualifiche maschili: Howden il più veloce, Deromedis settimo

Nel turno preliminare maschile il miglior tempo è stato firmato dal canadese Reece Howden con 52″87, davanti allo svizzero Ryan Regez (+0″33) e all’altro canadese Jared Schmidt (+0″64). Il campione olimpico Deromedis ha chiuso in settima posizione con un distacco di 0″85 dalla vetta. Zuech è 17esimo a 1″63, mentre l’argento olimpico Tomasoni e Zorzi si sono piazzati entrambi 23esimi a 1″84. Resta a casa invece Yanick Gunsch, primo degli esclusi in 33ª posizione: fuori dalla top 32 per soli dodici centesimi di secondo.

Qualifiche femminili: Galli seconda dietro alla Maier

Al femminile Jole Galli ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche, alle spalle soltanto della tedesca Daniela Maier, leader con 56″37. La livignasca paga 0″45 nei confronti della germanica, lasciandosi alle spalle la svedese Sandra Näslund (+0″64).

Domani le gare

La sfida di Montafon prenderà il via venerdì alle 13.20.