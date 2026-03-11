FITAV, Campionati Regionali Invernali: 784 tiratori in pedana nel secondo weekend di marzo

Campania, Lazio e Calabria le regioni più partecipate. Quattordici impianti in dodici regioni hanno ospitato le gare di Fossa, Skeet, Sporting, Fossa Universale ed Elica in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.

I Campionati Regionali Invernali di tiro a volo FITAV continuano a richiamare un numero crescente di agonisti sui campi di tutta Italia. Nel secondo fine settimana di marzo sono scesi in pedana complessivamente 784 tiratori, distribuiti in 14 impianti presenti in 12 regioni. Un dato che conferma la centralità di questi circuiti locali come punto di riferimento della prima parte della stagione 2026.

Campania in testa, poi Lazio e Calabria

La regione più partecipata del weekend è stata la Campania, con 228 presenze sui campi locali. Al secondo posto si è classificato il Lazio con 130 tiratori, mentre la Calabria ha completato il podio della partecipazione con 99 atleti coinvolti. Un terzetto che rappresenta le aree geograficamente più popolate dal movimento agonistico del tiro a volo nazionale.

Tutte le specialità in campo

Il programma del weekend ha coinvolto diverse discipline della federazione: dalle specialità olimpiche Fossa e Skeet alle amatoriali Sporting, Fossa Universale ed Elica. Tiratori di ogni categoria e qualifica si sono confrontati in un momento di preparazione importante in vista dei prossimi appuntamenti del calendario nazionale.