Franzoni sesto nella prima prova della discesa di Courchevel, Bailet davanti a tutti

Lo sciatore francese Matthieu Bailet firma il miglior tempo nel primo test sulla pista Eclipse. Buone indicazioni per Giovanni Franzoni, sesto. Diversi azzurri tra i primi trenta nella prova che apre il trittico di gare francesi prima delle finali di Coppa del Mondo.

La prima prova cronometrata della discesa maschile di Courchevel, tappa conclusiva della Coppa del Mondo prima delle finali di Lillehammer, si è chiusa con il miglior tempo del francese Matthieu Bailet. Buon riscontro anche per l’Italia grazie al sesto posto di Giovanni Franzoni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Bailet il più veloce sulla pista Eclipse

Il padrone di casa, partito con il pettorale numero 54, ha fermato il cronometro in 1’50″87 sulla pista Eclipse, risultando il più rapido nel primo dei due test previsti prima delle gare del fine settimana.

Alle sue spalle si è piazzato l’austriaco Vincent Kriechmayr, staccato di 17 centesimi, mentre lo svizzero Stefan Rogentin ha chiuso terzo con un ritardo di 0″27.

Franzoni sesto, diversi azzurri al via

Tra gli italiani il miglior risultato è arrivato da Giovanni Franzoni, che ha fatto segnare il sesto tempo, fermandosi a 0″71 da Kriechmayr.

Alle sue spalle in casa azzurra si trovano Christof Innerhofer, quindicesimo a 1″31, e Dominik Paris, arrivato al traguardo con 1″74 di ritardo dal leader della giornata.

Seguono gli altri azzurri:

Guglielmo Bosca a 1″92

Florian Schieder a 2″05

Mattia Casse a 2″07

Gregorio Bernardi a 3″06

Benjamin Alliod a 3″07

Marco Abbruzzese a 3″70

Max Perathoner a 4″96

I tempi dei big della Coppa del Mondo

Tra gli atleti di punta della classifica generale, gli svizzeri hanno effettuato una prova controllata: Monney ha accusato 1″12, Von Allmen 1″32 e Marco Odermatt 1″62.

In casa Austria, invece, Marco Schwarz ha fatto registrare il quinto tempo a 0″49, mentre Babinsky ha chiuso settimo a 0″72.

Courchevel verso le finali di Lillehammer

Con il solo precedente delle finali di Coppa del Mondo del 2022, la pista francese è chiamata ora a delineare i partecipanti alle finali di Lillehammer.

In discesa, l’Italia potrebbe portare fino a sei atleti:

Paris, Franzoni e Schieder occupano rispettivamente il terzo, quarto e quinto posto nella classifica di specialità. Casse è decimo, Alliod 19/o e Innerhofer 22/o, ma con un margine sugli inseguitori.

Nel superG gli azzurri in corsa sono cinque: Franzoni è quinto, Paris nono, Casse 15/o, Innerhofer 19/o e Bosca 20/o.

Il doppio appuntamento francese assegnerà molti punti, anche se appare difficile che possa cambiare completamente le classifiche.

Il programma delle gare

La seconda prova cronometrata è in programma giovedì 12 marzo in vista della discesa di sabato.

Venerdì e domenica si disputeranno invece due superG, con la prima gara che rappresenta il recupero della prova non disputata due settimane fa a Garmisch Partenkirchen.