Sportface TVLive
Sportface TVLive
Sport Invernali

Speed skiing, Greggio e Origone guidano l’Italia ai Mondiali di Vars

Franz Monaco
-
Trento, Festival dello Sport
Simone Origone (Italian speed skier) during 2023 Festival dello Sport - Sports Festival, Sport Events in Trento, Italy, October 14 2023

La località francese ospita dal 14 marzo i Campionati Mondiali 2026 di sci di velocità. Il direttore tecnico Monticone convoca anche Belfiore, Herin e Reposo per la rassegna iridata juniores.

Lo speed skiing si prepara alla grande sfida iridata. A partire da sabato 14 marzo la località francese di Vars, storica casa dello sci di velocità, ospiterà i Campionati Mondiali 2026 insieme alla rassegna iridata dedicata alle categorie giovanili.

A guidare la squadra italiana saranno Valentina Greggio e Simone Origone, due dei nomi più importanti della disciplina a livello internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Greggio e Origone, i campioni azzurri

Entrambi gli azzurri hanno già conquistato il titolo mondiale più volte. Simone Origone è salito sul trono iridato sei volte tra il 2005 e il 2019, mentre Valentina Greggio ha vinto cinque titoli mondiali ed è campionessa in carica, oltre a essere imbattuta nelle competizioni iridate dal 2024.

Il direttore tecnico Alberto Monticone ha convocato per l’Italia:

  • Valentina Greggio

  • Simone Origone

  • Matteo Belfiore

  • Joel Herin

  • Carlo Reposo

Gli ultimi tre prenderanno parte alla competizione juniores.

Il programma dei Mondiali di Vars

La rassegna iridata prenderà il via sabato 14 marzo con:

  • le prime due run della categoria senior

  • la semifinale junior

Domenica 15 marzo sono previste:

  • due ulteriori run della categoria S1

  • la gara decisiva per l’assegnazione delle medaglie juniores

Il programma della categoria S1 proseguirà lunedì 16 marzo con:

  • la quinta run

  • la semifinale

La competizione si concluderà martedì 17 marzo con la finale che assegnerà i titoli mondiali.

A Vars anche le ultime gare di Coppa del Mondo

Dopo i Mondiali, la stessa Vars ospiterà anche le ultime tre prove di Coppa del Mondo della stagione.

La stagione è iniziata a Salla, dove Valentina Greggio ha ottenuto una tripletta di vittorie e Simone Origone ha conquistato tre podi.

Alle prove di Coppa del Mondo prenderanno parte anche Ivan Origone ed Emilio Giacomelli.

Change privacy settings
×