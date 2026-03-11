Speed skiing, Greggio e Origone guidano l’Italia ai Mondiali di Vars

La località francese ospita dal 14 marzo i Campionati Mondiali 2026 di sci di velocità. Il direttore tecnico Monticone convoca anche Belfiore, Herin e Reposo per la rassegna iridata juniores.

Lo speed skiing si prepara alla grande sfida iridata. A partire da sabato 14 marzo la località francese di Vars, storica casa dello sci di velocità, ospiterà i Campionati Mondiali 2026 insieme alla rassegna iridata dedicata alle categorie giovanili.

A guidare la squadra italiana saranno Valentina Greggio e Simone Origone, due dei nomi più importanti della disciplina a livello internazionale.

Greggio e Origone, i campioni azzurri

Entrambi gli azzurri hanno già conquistato il titolo mondiale più volte. Simone Origone è salito sul trono iridato sei volte tra il 2005 e il 2019, mentre Valentina Greggio ha vinto cinque titoli mondiali ed è campionessa in carica, oltre a essere imbattuta nelle competizioni iridate dal 2024.

Il direttore tecnico Alberto Monticone ha convocato per l’Italia:

Valentina Greggio

Simone Origone

Matteo Belfiore

Joel Herin

Carlo Reposo

Gli ultimi tre prenderanno parte alla competizione juniores.

Il programma dei Mondiali di Vars

La rassegna iridata prenderà il via sabato 14 marzo con:

le prime due run della categoria senior

la semifinale junior

Domenica 15 marzo sono previste:

due ulteriori run della categoria S1

la gara decisiva per l’assegnazione delle medaglie juniores

Il programma della categoria S1 proseguirà lunedì 16 marzo con:

la quinta run

la semifinale

La competizione si concluderà martedì 17 marzo con la finale che assegnerà i titoli mondiali.

A Vars anche le ultime gare di Coppa del Mondo

Dopo i Mondiali, la stessa Vars ospiterà anche le ultime tre prove di Coppa del Mondo della stagione.

La stagione è iniziata a Salla, dove Valentina Greggio ha ottenuto una tripletta di vittorie e Simone Origone ha conquistato tre podi.

Alle prove di Coppa del Mondo prenderanno parte anche Ivan Origone ed Emilio Giacomelli.