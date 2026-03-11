Speed skiing, Greggio e Origone guidano l’Italia ai Mondiali di Vars

La località francese ospita dal 14 marzo i Campionati Mondiali 2026 di sci di velocità. Il direttore tecnico Monticone convoca anche Belfiore, Herin e Reposo per la rassegna iridata juniores.
Lo speed skiing si prepara alla grande sfida iridata. A partire da sabato 14 marzo la località francese di Vars, storica casa dello sci di velocità, ospiterà i Campionati Mondiali 2026 insieme alla rassegna iridata dedicata alle categorie giovanili.
A guidare la squadra italiana saranno Valentina Greggio e Simone Origone, due dei nomi più importanti della disciplina a livello internazionale.
Greggio e Origone, i campioni azzurri
Entrambi gli azzurri hanno già conquistato il titolo mondiale più volte. Simone Origone è salito sul trono iridato sei volte tra il 2005 e il 2019, mentre Valentina Greggio ha vinto cinque titoli mondiali ed è campionessa in carica, oltre a essere imbattuta nelle competizioni iridate dal 2024.
Il direttore tecnico Alberto Monticone ha convocato per l’Italia:
-
Valentina Greggio
-
Simone Origone
-
Matteo Belfiore
-
Joel Herin
-
Carlo Reposo
Gli ultimi tre prenderanno parte alla competizione juniores.
Il programma dei Mondiali di Vars
La rassegna iridata prenderà il via sabato 14 marzo con:
-
le prime due run della categoria senior
-
la semifinale junior
Domenica 15 marzo sono previste:
-
due ulteriori run della categoria S1
-
la gara decisiva per l’assegnazione delle medaglie juniores
Il programma della categoria S1 proseguirà lunedì 16 marzo con:
-
la quinta run
-
la semifinale
La competizione si concluderà martedì 17 marzo con la finale che assegnerà i titoli mondiali.
A Vars anche le ultime gare di Coppa del Mondo
Dopo i Mondiali, la stessa Vars ospiterà anche le ultime tre prove di Coppa del Mondo della stagione.
La stagione è iniziata a Salla, dove Valentina Greggio ha ottenuto una tripletta di vittorie e Simone Origone ha conquistato tre podi.
Alle prove di Coppa del Mondo prenderanno parte anche Ivan Origone ed Emilio Giacomelli.