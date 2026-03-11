Biathlon, Coppa del Mondo a Otepää: l’Italia conferma la formazione per il penultimo appuntamento stagionale

Dalla Finlandia all’Estonia per tre giorni di gare. Si parte giovedì 12 marzo con la sprint maschile. Vittozzi e Hofer guidano la spedizione azzurra, confermata in blocco rispetto a Kontiolahti.

Il circus del biathlon si sposta in Estonia, a Otepää, per il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2025/2026. Dopo le gare di Kontiolahti, in Finlandia, il calendario porta gli atleti nel paese baltico per un programma di cinque gare distribuite tra giovedì 12 e domenica 15 marzo.

Il programma di gara

Si comincia giovedì 12 marzo alle 15.15 con la sprint maschile, seguita venerdì 13 marzo alla stessa ora dalla sprint femminile. Sabato 14 marzo è il giorno delle pursuit: gli uomini scenderanno in pista alle 13.30, le donne alle 16.00. Gran finale domenica 15 marzo con la staffetta singola mista alle 12.35 e la staffetta mista alle 14.40.

L’Italia conferma la formazione di Kontiolahti

Lo staff tecnico azzurro non apporta variazioni rispetto alla tappa finlandese. In campo femminile ci sono Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi. In campo maschile spazio a Nicola Romanin, Lukas Hofer, Christoph Pircher e Patrick Braunhofer.