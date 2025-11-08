Nelle prossime ore si deciderà l’ultimo posto valido per il tennista che prenderà posto alle Atp Finals di Torino. Musetti si gioca una grande chance.

Oggi pomeriggio alle ore 16 si disputerà la finale del torneo Atp 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e il campione serbo Novak Djokovic con l’azzurro che ha una grande opportunità per qualificarsi alle Atp Finals di Torino, obiettivo che può raggiungere solo vincendo il torneo. Vittoria del torneo che manca nel suo palmares da qualche anno ed anche per questo vuole conquistare il titolo. Allo stesso tempo però Djokovic gioca nel torneo di sua proprietà e punta alla vittoria con i tifosi pronti a celebrarlo.

Djokovic contro Musetti, sfida decisiva anche per Sinner

Nelle prossime ore cosi sapremo il nome dell’ultimo qualificato alle Atp Finals di Torino e la questione coinvolge anche il campione azzurro Jannik Sinner. L’italiano farà il suo debutto a Torino lunedi sera e affronterà uno tra Lorenzo Musetti (in caso di vittoria del torneo) e il canadese Felix Auger Aliassime, tennista che ha appena sfidato nella finale di Parigi-Bercy, solo pochi giorni fa.

Insomma una finale decisiva per vari motivi anche se c’è da dire la presenza di Djokovic a Torino è tutt’altro che certa. Non è da escludere la possibilità che il serbo giochi la finale, magari la vinca ma successivamente decide di dare forfait alle Atp Finals, ‘concedendo’ cosi il posto a Torino appunto a Musetti. E’ ancora tutto da decidere e si preannuncia una giornata caldissima in chiave finali.