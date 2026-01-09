Musetti in semifinale a Hong Kong: battuto Wong in due set

Il carrarino supera l’idolo di casa nei quarti dell’ATP 250 e centra la 25ª semifinale in carriera. Ora attende Rublev o Borges, poi la finale di doppio con Sonego.

Lorenzo Musetti conquista l’accesso alle semifinali del Bank of China Tennis Open, torneo ATP 250 da 700.045 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento di Hong Kong. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone, supera nei quarti l’idolo di casa Coleman Wong con il punteggio di 6-4 6-4.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La 25ª semifinale nel circuito maggiore

Per Musetti si tratta della 25ª semifinale nel circuito ATP, l’undicesima sul cemento. Un traguardo raggiunto grazie a una prestazione solida e senza sbavature contro Wong, attualmente numero 150 del ranking, ma in costante crescita.

Le parole dell’azzurro

Al termine dell’incontro, Musetti ha sottolineato l’importanza della concentrazione: “Sono molto felice. Avevo già giocato contro Wong qui e sapevo che nel frattempo era cresciuto molto. Dovevo restare solido e concentrato, senza concedergli troppe opportunità di rientrare nel match”.

Il prossimo avversario

In semifinale l’azzurro affronterà il vincente del quarto di finale tra il russo Andrey Rublev e il portoghese Nuno Borges, in un match che promette grande equilibrio e spettacolo.

Finale di doppio con Sonego

Per Musetti non finisce qui: il carrarino sarà anche protagonista della finale di doppio insieme a Lorenzo Sonego. Gli azzurri accedono all’atto conclusivo grazie al forfait annunciato in semifinale da Gabriel Diallo e dallo stesso Wong, che avrebbero dovuto affrontarli prima di ritirarsi dal torneo.