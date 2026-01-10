Musetti in finale a Hong Kong e nella storia: è Top 5 del ranking mondiale

L’azzurro batte Rublev in rimonta al “Bank of China Tennis Open” e centra la finale contro Bublik. Per Lorenzo è il miglior ranking in carriera: l’Italia ha due giocatori tra i primi cinque del mondo

Lorenzo Musetti vola in finale al “Bank of China Tennis Open” di Hong Kong e firma una giornata storica per il tennis italiano. Il carrarino, testa di serie numero uno dell’ATP 250 sul cemento asiatico (montepremi da 700.045 dollari), ha superato in rimonta il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 dopo 2 ore e 45 minuti di battaglia.

Una vittoria di peso specifico enorme, perché oltre a spalancare le porte della finale contro Alexander Bublik, regala a Musetti l’ingresso ufficiale nella Top 5 del ranking mondiale, traguardo mai raggiunto prima in carriera.

Il kazako, seconda testa di serie e numero 11 del mondo, ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo battendo in semifinale lo statunitense Marcos Giron (numero 64 ATP) per 3-6, 6-4, 6-2.

Grazie al successo su Rublev, Musetti sale a 4.105 punti ATP, superando Alex De Minaur (4.080) e diventando matematicamente uno dei primi cinque giocatori del mondo. Un risultato storico: l’Italia non aveva mai avuto due tennisti contemporaneamente in Top 5 nell’era Open. Dopo Adriano Panatta (Top 5 nel 1976) e Jannik Sinner, Musetti diventa il terzo italiano nell’era del ranking computerizzato a entrare nell’élite mondiale.

Ex numero uno junior, Musetti era entrato in Top 20 nel gennaio 2023 e in Top 10 nel maggio 2025. Il precedente miglior piazzamento era stato il numero 6, raggiunto dopo la semifinale al Roland Garros dello scorso anno. Il 2026 del carrarino si apre così nel migliore dei modi, con la possibilità di conquistare il terzo titolo ATP in singolare, il primo dal 2022, quando vinse a Bastad superando in finale Carlos Alcaraz e, pochi mesi dopo, Matteo Berrettini a Napoli.

“Non avevo mai giocato così a Hong Kong”, ha dichiarato Musetti nel post-partita, come riportato da SuperTennis. “Ogni volta che io alzavo il livello, Rublev faceva lo stesso, ma fortunatamente alla fine ce l’ho fatta. Sono orgoglioso del livello che ho messo in campo. Guarderò la semifinale, ma proverò anche a riposarmi: sono contentissimo di giocare due finali”.

Già, perché per Musetti non è finita qui. L’azzurro sarà protagonista anche nella finale di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, contro una tra Rublev/Khachanov e Kirkov/Stevens, completando un weekend da sogno sul cemento di Hong Kong.