Masters 1000 Montecarlo 2023, programma e orari lunedì 10 aprile con Berrettini-Cressy

È stato ufficialmente pubblicato il programma di lunedì 10 aprile per quel concerne il Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento di questo swing primaverile sulla terra battuta. Sarà subito grande spettacolo con i primi turno del Court Rainier III, dove si partirà alle ore 11 con il match tra Stan Wawrinka e Tallon Griekspoor: nell’unico precedente, disputatosi a Rotterdam nel 2018, è stato l’olandese ad imporsi per 4-6 6-3 6-2. Subito dopo, toccherà a Matteo Berrettini e Maxime Cressy, i quali mai si sono sfidati prima in carriera: l’azzurro sta provando a dare una svolta alla propria, fin qui, negativa stagione e partirà leggermente favorito, soprattutto vista la poca esperienza dello statunitense su questa superficie. Chiuderanno il programma Andy Murray, che affronterà Alex de Minaur, e Dominic Thiem, alle prese con un ostico test dal nome Richard Gasquet.

MASTERS 1000 MONTECARLO – IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 10 APRILE

Court Rainier III

A partire dalle 11:00: Stan Wawrinka vs Tallon Griekspoor

A seguire: Maxime Cressy vs Matteo Berrettini

A seguire: Alex de Minaur (14) vs Andy Murray

A seguire: Richard Gasquet vs Dominic Thiem

Court des Princes

A partire dalle 11:00: Cameron Norrie (11) vs Francisco Cerundolo

A seguire: Sebastian Baez vs Jack Draper

A seguire: Diego Schwartzman vs David Goffin

A seguire: Roberto Bautista Agut vs Filip Krajinovic

Court 2

A partire dalle 11:00: Benjamin Bonzi vs Bernabe Zapata Miralles

A seguire: Jan-Lennard Struff vs Albert Ramos-Vinolas

A seguire: Tsitsipas / Tsitsipas vs Dimitrov / Hurkacz

A seguire: Nys / Zielinski vs Dodig / Krajicek (5)

Court 9

A partire dalle 11:00: Botic van de Zandschulp vs Marton Fucsovics

A seguire: Ivan Gakhov vs Mackenzie McDonald

A seguire: Bolelli / Musetti vs Fritz / Rune

Court 11

A partire dalle 11:00: Bopanna / Ebden (7) vs Matos / Vega Hernandez

A seguire: Dusan Lajovic vs Alexei Popyrin

A seguire: Cerundolo / Evans vs Martin / Mies