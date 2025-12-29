Kyrgios batte Sabalenka a Dubai: la “battaglia dei sessi” moderna finisce 6-3 6-3

Nick Kyrgios supera Aryna Sabalenka nell’esibizione-evento di Dubai che ha rilanciato la “battaglia dei sessi” in chiave spettacolare. Match breve, regole speciali e tanto show: vince l’australiano, ma la bielorussa chiede la rivincita.

Qualche colpo a effetto, pochi rovesci difensivi, una discreta dose di spettacolo e un vincitore netto. La “battaglia dei sessi” versione 2025 va a Nick Kyrgios, che supera con un doppio 6-3 la numero uno del mondo Aryna Sabalenka nell’attesissima esibizione andata in scena all’Arena di Dubai.

Un’ora e un quarto abbondante di partita è bastata all’australiano per imporsi in un match che richiamava solo nel nome la storica sfida del 1973 vinta da Billie Jean King contro Bobby Riggs. Allora fu una battaglia simbolica, sociale e sportiva; oggi, invece, l’evento ha avuto i contorni di un grande show mediatico, tra sponsor, regole modificate e un pubblico delle grandi occasioni.

Il campo è stato adattato per riequilibrare le differenze fisiche: la metà campo di Sabalenka ridotta del 9%, un solo servizio a disposizione per entrambi e un ritmo più vicino all’esibizione che alla competizione pura. Nonostante le dichiarazioni pre-match della bielorussa, che aveva parlato apertamente di vittoria possibile contro un Kyrgios lontano dal tennis che conta, il verdetto è stato chiaro.

Sabalenka ha firmato probabilmente i due colpi più spettacolari dell’incontro, entrambi di diritto, ma Kyrgios ha gestito meglio i momenti chiave. Dopo un avvio favorevole alla numero uno del ranking Wta, l’australiano ha strappato il servizio a zero e ha chiuso il primo set 6-3. Nel secondo, nonostante la maggiore freschezza atletica della bielorussa, Kyrgios ha mantenuto il controllo, annullando ogni tentativo di rimonta.

La cornice è stata quella di un vero evento da intrattenimento: Kyrgios ha fatto il suo ingresso in campo in sella a un cammello, Sabalenka ha risposto con un’entrata scenografica in soprabito argentato prima di svelare un outfit total black. In tribuna, applausi anche da volti noti dello sport mondiale, come Kakà e Ronaldo.

Sabalenka ha annullato tre match point, uno dei quali con una raffinata volée di rovescio incrociata, ma al quarto Kyrgios ha trovato il servizio vincente che ha chiuso definitivamente il match. Una sconfitta che, nelle parole della bielorussa, pesa il giusto: sensazioni positive, buon livello tecnico e la consapevolezza che il confronto con un uomo cambia completamente le dinamiche del gioco.

L’australiano ha ricambiato i complimenti, definendo Sabalenka una combattente vera e ammettendo che il match avrebbe potuto prendere un’altra direzione. Il clima, più che di rivalità, è stato quello di un esperimento riuscito sul piano dello spettacolo, con la porta già aperta a una possibile rivincita.

Più che una battaglia dei sessi, quella di Dubai è sembrata una battaglia tra epoche: da una parte la storia e il significato del 1973, dall’altra il tennis moderno, fatto di format, audience globali e contenuti pronti per le piattaforme. E non è escluso che questo sia stato solo il primo episodio di una serie.