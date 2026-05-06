Boulder, Coppa del Mondo Boulder: tre azzurre in semifinale in Cina

L’Italia dell’arrampicata sportiva ha iniziato la stagione internazionale con riscontri positivi ed incoraggianti dalla prima tappa della Coppa del Mondo Boulder a Keqiao, in Cina. La spedizione azzurra è riuscita a portare 3 atlete nelle prime 25 posizioni mondiali.

Le prestazioni delle azzurre

Risultati incoraggianti dalla Cina, dove Camilla Moroni, Francesca Matuella e Giorgia Tesio hanno superato una qualifica molto impegnativa e hanno lottato nel turno di semifinale, confermando il valore del gruppo azzurro.

Camilla Moroni è stata la migliore della spedizione italiana e ha terminato la gara al quindicesimo posto, seguita da Francesca Matuella che, proprio alla vigilia del suo compleanno, ha ottenuto il diciannovesimo piazzamento centrando il miglior risultato della carriera nel massimo circuito. Giorgia Tesio ha concluso la sua prova in ventitreesima posizione, mentre Irina Daziano e Stella Giacani si sono fermate rispettivamente al trentatreesimo e trentanovesimo posto.

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Successo a sorpresa della francese Zelia Avezou, capace di battere la favorita slovena Janja Garnbret, che ha dovuto accontentarsi della medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato all’australiana Oceania Mackenzie.

I risultati della gara maschile

In campo maschile gli azzurri non sono riusciti a superare lo sbarramento delle qualificazioni, dominate dagli atleti coreani: Luca Boldrini è arrivato vicino al pass per la semifinale chiudendo ventinovesimo, mentre Matteo Reusa ha terminato in trentasettesima piazza.

La vittoria maschile è andata al giapponese Sorato Anraku, che ha preceduto il coreano Dohyun Lee e il francese Mejdi Schalck.

I prossimi appuntamenti della stagione

Questa prima trasferta in Cina ha fornito allo staff tecnico nazionale riferimenti importanti soprattutto riguardo il livello degli atleti e la competitività del team azzurro in vista dei prossimi impegni internazionali.

Il movimento italiano, di sicuro, saprà sfruttare questi risultati per continuare la propria crescita, con l’obiettivo di competere magari per una medaglia nei prossimi appuntamenti.

Il calendario della Coppa del Mondo prevede ora un nuovo appuntamento in Cina, a Wujiang, dove nel prossimo fine settimana saranno protagoniste le specialità Lead e Speed.

Per quanto riguarda il Boulder, il circuito mondiale tornerà a fine mese con la tappa programmata a Madrid.