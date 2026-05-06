Scoppia la bomba in Formula 1: squalifica per Max Verstappen

Max Verstappen al centro delle polemiche dopo il Gp di Miami: bufera in Formula 1 con la richiesta di squalifica per l’olandese

Protagonista anche se in pista non riesce ad esserlo da un po’. Max Verstappen resta un big della Formula 1, anche se la sua Red Bull non ha le potenzialità per competere con Mercedes, McLaren e forse neanche con Ferrari, almeno per il momento.

A dimostrarlo è il quinto posto raccolto a Miami, grazie ai problemi di Leclerc, miglior piazzamento stagionale finora. Il quattro volte campione del mondo ha avuto molto da ridire in questo inizio di stagione sul nuovo regolamento introdotto da quest’anno, tanto da ‘minacciare’ anche l’addio alla categoria.

Un’eventualità non ancora tramontata e che non fa dormire certo sonni tranquilli ai vertici della F1, anche se c’è chi critica lo stesso Verstappen per le continue polemiche e le dichiarazioni al vetriolo che ha rilasciato nelle ultime settimane. Dichiarazioni che lo fanno finire sotto accusa e che, secondo qualcuno, dovrebbero portare anche ad una squalifica.

Verstappen sotto accusa, Montoya chiede la squalifica

Fanno discutere le parole pronunciate da Juan Pablo Montoya su Max Verstappen. Dichiarazioni durissime, una critica senza precedenti e non per quello che fa in pista il pilota della Red Bull.

Il colombiano è intervenuto al podcast ‘Chequered Flag’ della BBC ed ha messo sotto accusa l’olandese per le sue dichiarazioni contro il regolamento: “Bisogna rispettare lo sport, va bene che non ci piacciono le regole – ha affermato Montoya – ma per come parli del tuo sport dovrebbero esserci delle conseguenze”.

E le conseguenze a cui pensa l’ex pilota della Williams non sono di poco conto: “Lasciatelo ai box – dice alludendo ad una squalifica -, aggiungi 7/8 punti sulla licenza e qualunque cosa faccia dopo, resti a casa”. Per Montoya questa sarebbe la soluzione per zittire le polemiche: “Ti garantisco che dopo i messaggi sarebbero diversi” le sue parole.

Un’idea che si basa su una convinzione: dietro le dichiarazioni di Verstappen c’è qualcuno che lo guida. E Montoya lo dice apertamente: “Ci sono due livelli: ciò che prova il pilota e quello che la squadra gli sta chiedendo di dire. La politica nello sport è importante e molte dichiarazioni dei piloti sono guidate“.

Frasi destinate ad alimentare il dibattito con Verstappen nel mirino. La Formula 1 tornerà il 24 maggio e c’è da credere che fino ad allora ci sarà di che parlare.