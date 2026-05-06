Champions League su Sky, oltre 1 milione di spettatori per Arsenal-Atletico Madrid

Ottimi ascolti per la semifinale di ritorno: è il miglior match senza italiane degli ultimi quattro anni

Grande riscontro di pubblico per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid trasmessa da Sky. La sfida che ha consegnato ai Gunners la qualificazione alla finale di Budapest ha fatto registrare numeri molto importanti per la Casa dello Sport.

Il match, andato in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ha raccolto 1 milione e 145 mila spettatori medi complessivi in total audience con il 5,73% di share e 2 milioni 106 mila spettatori unici.

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Picco nel finale di gara

L’incontro ha raggiunto il momento di massimo ascolto nelle fasi finali, toccando un picco di 1 milione 376 mila spettatori medi complessivi in total audience.

Secondo quanto comunicato da Sky, si tratta ancora una volta del miglior match di Champions League senza squadre italiane trasmesso dall’emittente negli ultimi quattro anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid.

Bene anche il postpartita con Federica Masolin

Riscontri positivi anche per “Champions League Show”, il programma postpartita condotto da Federica Masolin.

La trasmissione ha totalizzato 326 mila spettatori medi complessivi in total audience, con uno share del 2,4%.

Numeri importanti anche sul digitale e sui social

Ottimi dati anche per le piattaforme digitali di Sky Sport. Su SkySport.it si sono registrati 200 mila utenti unici, 563 mila pageviews e 168 mila video views.

Sui canali social ufficiali di Sky Sport sono state registrate 500 mila interazioni e 4 milioni di video views, mentre la social TV audience ha raggiunto quota 4,4 milioni di interazioni.

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