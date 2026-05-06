Torneo Ring dei 2 Mari, seconda vittoria per le Azzurrine U17 contro la Polonia

A Gallipoli l’Italia femminile Under 17 supera ancora le pari età polacche nel Round Robin organizzato dalla FPI
Prosegue con un altro successo il cammino della Nazionale italiana femminile Under 17 al Torneo Round Robin “Il Ring dei 2 Mari”, manifestazione ospitata a Gallipoli e organizzata dalla FPI in collaborazione con la Beboxe Copertino.
Nella seconda giornata della sfida internazionale contro la Polonia, andata in scena il 5 maggio, le Azzurrine hanno conquistato un nuovo successo imponendosi con il punteggio di 7-5.
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Gallipoli ospita tre giorni di pugilato internazionale
La manifestazione, in programma in Salento, vede protagoniste le nazionali femminili Under 17 di Italia e Polonia in una tre giorni dedicata al pugilato giovanile.
L’ultima sfida tra le due selezioni è prevista oggi, 6 maggio. Tutti gli incontri vengono trasmessi in diretta sul canale YouTube WEBTVBea, con inizio fissato alle ore 17 in ciascuna giornata.
Le convocate dell’Italia Under 17
Di seguito le pugili azzurre impegnate nel Torneo “Il Ring dei 2 Mari”:
- Vittoria Milani (46 kg – Life Center)
- Serena Barbato (46 kg – Gladiator Giugliano)
- Annalisa Palumbo (48 kg – Boxe Palumbo)
- Matilde Bertolone (48 kg – Biella Boxe)
- Jennifer Tartaglione (50 kg – Sez. Giovanile Fiamme Oro)
- Letizia Stango (50 kg – A.P. Foggiana Team Di Corcia Pompilio)
- Aurora Turrin (52 kg – Boxe Latina)
- Eleonora Dattolico (54 kg – Boxe Modugno)
- Melissa Cavaliere (54 kg – Alfonso Taralli)
- Morena Stifani (57 kg – Beboxe Copertino)
- Giulia Galesi (60 kg – Boxe Pulimeno)
- Sofia Santonastaso (60 kg – Sez. Giovanile Fiamme Oro)
- Mira Amadori (63 kg – MMA Atletica)
- Gaia Caldarella (66 kg – Dugo Boxe)
- Emma D’Amato (66 kg – Accademia della Boxe)
- Ginevra Russo (70 kg – Harmony)
- Monica Falcetta (70 kg – Boxe Palumbo)
Lo staff tecnico azzurro
A guidare la selezione italiana sono i tecnici Giulio Coletta e Francesca Grubissich.