Internazionali d’Italia 2026, assegnate le wild card: Berrettini nel main draw

Ufficializzati gli inviti per il torneo di Roma al via dal 6 maggio al Foro Italico. Presente Matteo Berrettini nel tabellone principale, sette wild card per il singolare femminile.

Sono state ufficializzate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2026, il torneo ATP Masters 1000 maschile e WTA 1000 femminile in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 17 maggio. La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Tra i protagonisti più attesi figura Matteo Berrettini, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale sia in singolare sia in doppio, dove giocherà in coppia con Flavio Cobolli, suo compagno nella vittoriosa Coppa Davis 2025.

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Le wild card del tabellone maschile

Nel singolare maschile gli inviti per il main draw sono stati assegnati a Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Federico Cinà. Qualora Bellucci dovesse entrare direttamente in tabellone grazie al ranking, la wild card verrebbe assegnata a Francesco Maestrelli.

Per le qualificazioni maschili le wild card andranno a Giulio Zeppieri, Jacopo Vasamì, Gianluca Cadenasso e ad altri due giocatori provenienti dalle pre-qualificazioni.

Previsto inoltre un invito per il doppio alla coppia formata da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

Le wild card del tabellone femminile

Per il singolare femminile sono sette le wild card assegnate a giocatrici italiane: Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri. Un ulteriore invito sarà destinato a una tennista indicata da Tennis Canada, nell’ambito dell’accordo con il torneo WTA 1000 canadese che prevede una reciprocità per una wild card a un’atleta azzurra.

Per le qualificazioni femminili, gli inviti sono stati assegnati a Samira De Stefano, Giorgia Pedone e a quattro giocatrici provenienti dalle pre-qualificazioni.

Il torneo al Foro Italico

Gli Internazionali d’Italia rappresentano uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa, con la partecipazione dei principali protagonisti del circuito internazionale. L’edizione 2026 prenderà il via il 6 maggio e proseguirà fino al 17 maggio sui campi del Foro Italico.