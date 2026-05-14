Internazionali d’Italia, Medvedev rimonta e va in semifinale: sarà l’avversario di Sinner

Sinner sa chi sarà il suo avversario in semifinale a Roma: Daniil Medvedev è riuscito a vincere in rimonta contro Landaluce

Non è mai semplice, dopo un primo set da incubo, ritrovare lucidità e grinta. Ma Daniil Medvedev ha una potenza che è difficile da contenere alla lunga, soprattutto se unita alle sue qualità tecniche. Agli Internazionali d’Italia 2026, il russo scrive una delle pagine più belle del suo Foro Italico.

Dopo il blackout clamoroso nel primo set, terminato 1-6 in appena 26 minuti, rimonta lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5, dopo due ore e ventitré minuti di battaglia. Landaluce, lucky loser ripescato dalle qualificazioni, sogna in grande e va davvero vicino all’impresa.

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Ma Medvedev esce alla lunga e gli fa male. La pioggia lo aiuta: interrompe il match sul 3-3 del secondo set e alla ripresa, il russo accelera. Il terzo set è una sfida a parte: break, controbreak, match point salvati dallo spagnolo, errori non forzati (39 per Landaluce, 24 per Medvedev). Quando tutto sembra finire, Daniil chiude con freddezza: 7-5 e accesso alla semifinale.

Ancora una volta Medvedev contro Sinner

Ad attenderlo c’è Jannik Sinner, il numero uno del mondo, campione in carica e idolo di casa. Sarà una sfida di livello e per nulla scontato: da un lato l’esperienza e la tattica del russo, dall’altro la potenza e la continuità dell’azzurro.

Medvedev agli Internazionali non è da sottovalutare, nonostante tutti i precedenti siano dalla parte dell’italiano: ha già trionfato nel 2023 ed è una superficie che gli piace.

Intanto, il Foro Italico è pronto per l’appuntamento clou: Sinner-Medvedev, quasi una finale anticipata. E la sensazione è che Jannik possa soddisfare anche stavolta i favori del pronostico.