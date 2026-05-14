Taekwondo, argento per Cirivello agli Europei: il bilancio

Gli Europei di taekwondo si chiudono bene per l’Italia: arriva una grande medaglia d’argento per Cirivello

Si chiude con il sorriso e una medaglia la spedizione azzurra ai Campionati Europei di taekwondo 2026. A concludere una rassegna continentale di assoluto rilievo è Gaetano Cirivello, classe giovane della categoria -54 kg, che conquista il suo primo argento in un grande evento con la Nazionale maggiore, regalando all’Italia un bottino finale di due argenti e due bronzi.

Il palermitano ha dato il meglio si sé, costruendo il podio passo dopo passo: nei quarti ha superato il georgiano Vitali Geladze per 2-1, mentre in semifinale ha demolito il bulgaro Hristiyan Georgiev, numero 4 del ranking mondiale, con un perentorio 2-0 (14-0 e 17-13 i parziali). Una prestazione da fuoriclasse, che ha acceso le speranze del titolo.

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In finale, però, l’ottima prova dello spagnolo Jairo Agenjo Trigos – oro agli Europei Junior 2025 – ha avuto la meglio: 14-7 e 19-7 i parziali di una sfida combattuta ma decisa dall’esperienza iberica.

Il grande saluto dell’Italia agli Europei di taekwondo: super Cirivello

Per Cirivello resta comunque una piazza d’onore prestigiosa, che conferma un percorso in netta ascesa dopo i successi in Austria (G1) e il podio al G2 di Eindhoven.

L’Europeo di Monaco, valido come torneo G4 per il ranking mondiale e olimpico, ha visto l’Italia protagonista con costanza: un podio al giorno, segno di un movimento in crescita e di una nuova generazione pronta a fare sempre meglio anche a livello internazionale.

Cirivello, con questa medaglia, non chiude un ciclo, ma sempre aprire una nuova grande stagione. E il taekwondo azzurro, tra tecnica, cuore e ambizione, guarda già a Parigi 2028 con occhi diversi. Perché l’argento di oggi potrebbe essere l’oro di domani.