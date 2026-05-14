Sky Inclusion Days 2026: la quarta edizione sul tema della fiducia, in diretta dallo Sky Campus di Milano

Sky Italia presenta la quarta edizione di Sky Inclusion Days, l’evento dedicato all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità. L’appuntamento si terrà il 27 maggio in diretta allo Sky Campus, la nuova sede milanese dell’azienda. Con il patrocinio del Comune di Milano, la giornata alternerà confronti, storie personali e performance per raccontare una società inclusiva, dando spazio a rappresentazioni in cui tutti possano riconoscersi.

Sky Inclusion Days 2026

Al centro di questa edizione c’è il tema della fiducia, concetto chiave per rafforzare relazioni, comunità e una società più aperta. Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, spiega: “La fiducia è ciò che ci permette di guardare all’altro con apertura, curiosità e rispetto. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, di rafforzare i legli e di riconoscere che valorizzare le differenze rappresenta un vantaggio per tutti. Una giornata nata per raccontare l’inclusione a partire dalle persone, dalle loro storie e dai percorsi spesso complessi che attraversano”.

Tra i protagonisti: Luca Argentero con Silvia Meacci di 1 Caffè Onlus, per parlare di sostegno ai non profit; Roberto Vecchioni sulla salute mentale giovanile e la sua fondazione; Jo Squillo e Michelle Masullo (Le DJ di Pechino Express) contro la violenza di genere, con performance musicale; Ferzan Ozpetek e Giuseppe De Bellis sul futuro della narrazione; Maccio Capatonda e Francesca Manili Pessina sul lavoro post-Smart Working.

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Per i giovani: BigMama sul giudizio e l’identità; Mattia Stanga ed Elisa Maino (I Creator di Pechino Express) su bullismo e social; Matteo Lee da MasterChef Italia sulla condivisione in cucina. Stefano Nazzi e Arianna Talamona sul potere delle parole; testimonianze dalla Fondazione La Casa delle Luci sulla lingua dei segni.

Ampio spazio allo sport: Paolo Maldini con Pippo Galliano del Para Padel Project; Chiara Mazzel, sciatrice paralimpica ipovedente; Daniele Terenzi, ballerino; Irma Testa, pugile delle periferie; Pippo Ricci, capitano Olimpia Milano, su bullismo e sport; Elisa Giordano e Diego Dominguez sulla parità di genere nel rugby e basket. Il panel Sky Up The Edit con Ministro Andrea Abodi, Federico Ferri e Beppe Bergomi premierà le classi vincitrici.

Altre voci: Francesca Vecchioni di Diversity sui set TV; Nicole De Leo su libertà e merito; Valentina Lavazza con il docufilm Risonanze; Bill Niada di Fondazione Bullone con Masterpiece e mostra; un panel sul sistema carcerario e la seconda possibilità.

Stand-up comedy con Pierluca Mariti (@piuttosto_che), Tay Vines e Assane Diop (Comedian di Pechino Express). Musica con rob (vincitrice X Factor 2025) e Bambole di Pezza sul rock al femminile. Chiude Andrea Duilio, AD di Sky Italia.

L’evento va in onda in diretta su Sky TG24 Primo Piano (canale 501), Sky Sport HD (257), skytg24.it e YouTube Sky. Programma e registrazioni gratuite su inclusiondays.sky.it.