GPG Nostini, Valente e Forziati chiudono in bellezza: rivivi l’evento su Assalto

Una grande edizioni del GPG Nostini è giunta al termine: rivivi l’ultima giornata su Assalto – Sportface TV

Cala il sipario sulla 62esima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la festa più attesa della scherma italiana Under 14.

A chiudere in trionfo la kermesse romagnola, valida come G4 mondiale, sono i successi nella spada di Tommaso Valente (Veronascherma) e Marina Forziati (Club Sportivo Partenopeo), che scrivono il loro nome nell’albo d’oro di un evento da record.

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Nella gara-maratona dei Ragazzi, con 265 atleti in pedana, Valente domina la finale battendo 15-9 il georgiano naturalizzato ravennate Yehor Karyuchenko, mentre tra le Giovanissime la Forziati supera di un soffio (10-9) la torinese Martina Gai, regalando al Club Sportivo Partenopeo una gioia speciale. Completano il podio della spada femminile la bergamasca Allegra Ortolina e la rodigina Francesca Piana.

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Si è concluso il GPG Nostini: un’edizione straordinaria

Questa edizione 2026 resterà nella storia: 3.000 giovani schermidori, migliaia di presenze tra tecnici e famiglie, e una rivoluzione mediatica senza precedenti.

Per la prima volta, Amazon Prime Video ha trasmesso oltre 30 ore di diretta con il canale Sportface e “Assalto – La TV della Scherma”, aprendo i microfoni degli arbitri durante i video-check: un’esperienza immersiva che ha avvicinato il grande pubblico alle emozioni della pedana.

Nel medagliere regionale trionfa il Lazio (7 ori), seguito da Toscana e Lombardia. Ma il vero vincitore è il movimento: tra Festa Paralimpica, inclusione e talento puro, Riccione conferma di essere la culla del futuro azzurro.

La scherma, tra tradizione e innovazione, continua a insegnare rispetto, disciplina e cura del talento. E il GPG Nostini l’ha dimostrato con i suoi giovani, anche stavolta.