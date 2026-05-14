Giro d’Italia, caduta all’arrivo a Napoli! Vince Ballerini, la classifica

Pioggia, caduta e arrivo al cardiopalma a Napoli: cosa ha regalato la sesta tappa del Giro d’Italia e la nuova classifica

Sotto la pioggia che ha trasformato gli ultimi chilometri in una sorpresa continua, Davide Ballerini scrive la prima pagina tutta azzurra del Giro d’Italia 2026.

Nella sesta tappa, conclusa a Piazza del Plebiscito sul tradizionale porfido, il velocista della XDS Astana Team beffa gli avversari sul più bello: mentre una caduta rovinosa a 800 metri dall’arrivo, sul tratto di pavé in curva, manda a terra i favoriti Dylan Groenewegen e Jonathan Milan, lui resta in sella, accelera e lancia una volata solitaria, portando la prima vittoria azzurra del Giro 2026.

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Dietro, Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) chiude secondo, mentre terzo è il giovane Paul Magnier, stesso team. Nella top-10 anche gli italiani Luca Mozzato, Filippo Magli ed Enrico Zanoncello, a testimonianza di un movimento in crescita.

Giro d’Italia, finale thrilling e la nuova classifica

La tappa era stata animata da una fuga a quattro – Bais, Marcellusi, Tarozzi e Planckaert – ripresa a 30 km dal traguardo dalle squadre dei velocisti. Poi il cielo è cambiato: l’acqua ha rivoluzionato gli schemi, neutralizzando le distanze e premiando la resistenza. Ballerini ha colto l’attimo e si è infilato senza cadere.

Tempi neutralizzati per la classifica: Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) mantiene la maglia, ma alle sue spalle, in tanti tenteranno di insidiarlo nelle prossime tappe.

Di seguito la classifica generale al termine della sesta tappa.

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 24:47:13

2 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 2:51

3 Scaroni Christian XDS Astana Team 3:34

4 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39

5 Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17

6 Ciccone Giulio Lidl – Trek 10″ 6:12

7 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 6:16

8 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ ,,

9 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,

10 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 6:18

11 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ ,,

12 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 6:20

13 Mas Enric Movistar Team 6:22

14 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,

15 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,

16 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,

17 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,

18 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,

19 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,

20 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

21 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,

22 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,

23 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,

24 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,

25 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

26 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,

27 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 7:20

28 Gee-West Derek Lidl – Trek 7:23

29 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,

30 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,

31 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,

32 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 7:43

33 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:27

34 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 8:57

35 Romo Javier Movistar Team 9:17

36 López Harold Martín XDS Astana Team ,,

37 Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,

38 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 10:18

39 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 11:52

40 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 14″ 12:02

41 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 10″ 12:49

42 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 13:56

43 López Juan Pedro Movistar Team 13:59

44 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 14:46

45 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 15:00

46 Zana Filippo Soudal Quick-Step 16:15

47 Rubio Einer Movistar Team ,,

48 Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,

49 Poels Wout Unibet Rose Rockets 16:17

50 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 16:51