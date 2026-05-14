Serie A, Roma-Lazio e le altre sfide Champions domenica alle 12: c’è l’ok

Finalmente la decisione è arrivata per le sfide Champions: Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Occhio al tennis

Dopo giorni di tensione, ricorsi al Tar e trattative serrate, il derby della Capitale ha trovato la sua collocazione: domenica 17 maggio, calcio d’inizio alle 12. La Prefettura di Roma ha dato il via libera alla proposta di compromesso della Lega Serie A, chiudendo una saga che rischiava di spostare la sfida all’Olimpico a lunedì sera.

Il nodo cruciale era la sovrapposizione con la finale degli Internazionali BNL al Foro Italico, a pochi passi dallo stadio. La soluzione? Un doppio slittamento: le cinque partite “Champions” anticipano a mezzogiorno, mentre il tennis posticipa alle 17.30 (almeno da proposta della Lega).

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Oltre al derby, scenderanno in campo nello stesso fuso orario Juve-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli: una domenica di fuoco per la corsa all’Europa.

Il caso Internazionali e la posizione di Sarri

Caso chiuso definitivamente? La scelta è fatta, ma la sensazione è che non sia proprio così. Infatti, Maurizio Sarri ha dichiarato proprio ieri sera, dopo la finale di Coppa Italia contro l’Inter, che non si sarebbe presentato se l’orario scelto fosse stato proprio quello della domenica a pranzo.

Vediamo se darà seguito anche ai fatti. Intanto, proprio poche ore fa, sul tema si era espresso anche Angelo Binaghi, dichiarando che sarebbe stato decisamente più giusto se si fosse spostata la Serie A. Anche per una questione di diritti tv.

Insomma, le polemiche non finiranno così facilmente, ma ora un orario c’è e i tifosi potranno comunque godersi la magia del derby e della finale degli Internazionali. Una grande giornata di sport a Roma.