Internazionali BNL d’Italia 2022: Trevisan eliminata al primo turno, passa Zhang in due set

by Giorgio Billone

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Anche Martina Trevisan si arrende subito al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2022. L’azzurra, entrata come wild card al tabellone principale, viene eliminata dalla cinese Zhang in due set col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Un vero peccato per la toscana, che in alcuni momenti del primo come del secondo set aveva la grande chance di allungare nel punteggio. L’asiatica, però, ha fatto valere le quaranta posizioni di differenza nel ranking Wta e ha chiuso la pratica.

Grandi rimpianti per l’azzurra a inizio primo game, visto che parte subito forte con un break e non sfrutta altre due palle break nel turno successivo in risposta. Nel successivo gioco, però, c’è il controbreak che rimette tutto in parità. La Trevisan perde pure il successivo servizio, ma quando l’avversaria si trovava a servire per il set arriva un isperato controbreak. 5-4, ma l’italiana cede ancora una volta il servizio e sul 6-4 si chiude il primo set con la cinese avanti. Nel secondo parziale la Trevisan è la prima a perdere il servizio, arriva però l’immediato controbreak. Nei suoi turni di battuta, però, la tennista numero 82 al mondo non riesce più a incidere e viene travolta 6-2, dovendo abbandonare il torneo di Roma all’esordio.