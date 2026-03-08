F1: un Mondiale “bellissimo” rovinato da un motore “irregolare”, i problemi

Che succede in F1? Si è aperto oggi il Mondiale di Formula Uno. Una vera svolta per la categoria, che nel 2026 ha deciso di mettere in pista monoposto completamente nuove dal punto di vista dell’aerodinamica e del motore.

Melbourne, vince Russell: Mondiale chiuso fino a giugno

Oggi in pista in Australia è emersa la superiorità disarmenta di Mercedes. La casa anglo-tedesca è riuscita a costruire una macchina solida, con un motore superiore ai competitor.

Nonostante nelle prime fasi di gara la Ferrari di Charles Leclerc sia riuscita a rimanere anche davanti alle frecce d’argento, grazie ad una strategia indovinata ma soprattutto ad un passo gara migliore, Russell ed Antonelli sono riusciti a fare doppietta.

La gara che ne è venuta fuori è stata divertentissima per i primi 13 giri, salvo poi congelarsi all’uscita della prima VSC che ha permesso ai Mercedes di pittare, lasciando Leclerc ed Hamilton al palo. Tanta sfortuna per le rosse che non sono riusciti a sfruttare una seconda VSC (che sarebbe potuta risultare decisiva) per la chiusura della pit line.

Perchè il motore Mercedes fa la differenza?

Quello che però ha fatto storcere il naso a tutti gli appassionati è stata la netta differenza di passo tra Mercedes e Ferrari. Detto che anche McLaren monta motori Mercedes senza brillare, la vera differenza oggi in pista è stata di mezzo secondo a giro. Un vantaggio netto, anche se tenuto ancora “nascosto” dai Mercedes.

Un vantaggio dovuto ad un motore “irregolare” (come definito da Vanzini in commento) montato da Mercedes.

Dice il regolamento attuale, infatti, che il rapporto di compressione (tra il volume del cilindro quando il pistone è al punto più basso e il volume quando il pistone è al punto più alto) non può superare 16:1.

Mercedes avrebbe però escogitato un trucco, mettendo in pista un motore che rispetta il limite quando è freddo (nei controlli), ma cambiando forma quando si scalda (quando i materiali si dilatano e la compressione salirebbe quasi a 17,5:1). In pratica, il motore Mercedes sulla carta è legale, ma in realtà costituisce un vantaggio enorme nei confronti degli avversari.

Questa situazione resterà invariata per tutta la stagione? La risposta è no. La FIA, viste le pressioni degli altri team che hanno scoperto (grazie ad una fuga di notizie) il trucco, ha deciso di intervenire, ma solo dal primo giugno. In questo modo la federazione spera anche di evitare cause legali da parte di Mercedes che, in termini di documenti, rispetta il regolamento anche se ne viola lo spirito. Dal primo giugno saranno infatti introdotti anche test a caldo.

Cos’è il super-clipping?

Il secondo grande problema emerso in questa prima uscita è stato il super-clipping, che non piace ai tifosi. I nuovi motori, infatti, montano power-unit che lavorano in maniera ibrida: a metà con elettrico e a metà con termico.

Quando la batteria del sistema elettrico si scarica durante una fase di piena accelerazione, costringe la vettura a ricaricare utilizzando parte della potenza del motore.

In questo momento una parte dell’energia che normalmente spingerebbe l’auto viene invece destinata alla ricarica, causando una perdita di velocità anche con l’acceleratore completamente premuto. Il risultato è che la monoposto accelera meno e/o rallenta sul rettilineo, rendendola non solo pericolosa, ma anche poco veloce.

Questo, infatti, costringe i piloti a frenare in anticipo per caricare la batteria dicendo addio alle frenate “al limite” che caratterizzano le F1.

Ferrari, strategia o macchina sbagliata?

Ma dunque la Ferrari è da buttare? No assolutamente no. La Ferrari per questa stagione ha costruito una grande macchina ed un grande motore. Con tante soluzioni innovative sul campo dell’aerodinamica che sono già state messe in pista o che arriveranno (come l’ala che si ribalta).

Anche a livello di motore gli uomini di Maranello hanno lavorato bene, costruendo un turbo più compatto rispetto alla concorrenza per avere un grosso vantaggio in partenza.

Se non fosse che la FIA, in nome della sicurezza, ha deciso per il momento di venire incontro a chi aveva costruito un motore con un turbo più grande che però lamenta problemi proprio alla partenza.

Penalizzando, di fatto, ancora una volta la Ferrari a discapito del motore (sempre irregolare) della Mercedes.

E’ normale che con un nuovo regolamento tecnico così stravolto ogni team tenti di esplorare aree grigie, e le battaglie politiche e tecniche, sono solo cominciate. Ma chi ha problemi in partenza, potrebbe semplicemente partire dalla pit-line.

