Pallamano femminile: l’Italia travolge la Bosnia, 33-20

Vittoria netta e meritata per la nazionale italiana femminile di pallamano, che nella quarta giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2026 vince. Le azzurre hanno battuto con autorità la Bosnia per 33-20.

L’Italia batte la Bosnia: finisce 33-20

L’Italia rialza subito la testa e lo fa nel modo migliore. Nella quarta giornata del Gruppo 2 delle qualificazioni agli Europei 2026, la nazionale femminile di pallamano domina contro la Bosnia.

Le azzurre si sono imposte con un netto 33-20, ed hanno riscattato la sconfitta subita pochi giorni prima in trasferta a Cazin (28-25).

La vittoria larga e meritata, premia il lavoro svolto dalle azzurre negli ultimi mesi, a conferma della crescita del gruppo.

La partita si apre con il vantaggio ospite firmato da Dautovic, ma è solo un lampo. L’Italia reagisce subito con una scatenata Manojlovic. La Bosnia fatica a contenere il ritmo imposto dalle padrone di casa. Dalla Costa e compagne controllano il gioco e nel finale di primo tempo trovano un altro allungo. Nel secondo tempo il copione non cambia. L’Italia continua a spingere e aumenta progressivamente il margine. Il finale è di pura gestione: le azzurre amministrano e vincono 33-20, tra gli applausi del pubblico. Dunque, qualificazione ancora aperta per l’Italia.

Classifica Gruppo 2

Paesi Bassi – 8 punti

Svizzera – 4 punti

Italia – 2 punti

Bosnia Erzegovina – 2 punti

Il girone dell’Italia per la qualificazione

Nell’altra sfida del Gruppo 2 l’Olanda batte ancora la Svizzera, questa volta per 25-22, dopo il successo ottenuto anche in trasferta. Un risultato che vale alle olandesi la qualificazione matematica agli Europei 2026.

Rocprdiamo che solo le prime due classificate di ciascun gruppo accedono direttamente alla fase finale (12 squadre), mentre gli ultimi quattro posti saranno assegnati alle migliori terze.

L’edizione 2026 degli Europei di pallamano femminile sarà la prima nella storia ospitata da cinque Paesi: Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia.

Il weekend conclusivo, dal 18 al 20 dicembre 2026, si giocherà alla Spodek Arena di Katowice, impianto capace di ospitare fino a 11 mila spettatori.

