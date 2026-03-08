Paraolimpiadi: la giornata di oggi ed il programma di domani 9 marzo

Giornata ricca di emozioni per i colori azzurri alle Paraolimpiadi, con diverse discipline in gara e tante medaglie in palio. L’Italia festeggia soprattutto nello snowboard, dove è arrivato il primo oro azzurro dei Giochi, mentre non sono mancati impegni importanti anche nel biathlon e nel curling. Domani ancora emozioni.

Storico oro nello snowboard cross, la giornata azzurra

Il grande protagonista di giornata è stato Emanuel Perathoner, che ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard cross maschile. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurro ha disputato una gara impeccabile, imponendosi davanti all’australiano Ben Tudhope e al coreano Lee Jehyuk.

Perathoner ha gestito con grande sicurezza le fasi decisive della gara, mantenendo sempre il controllo e tagliando il traguardo per primo. Si tratta di un risultato storico, perché rappresenta il primo oro per l’Italia in questi Giochi 2026, un successo che dà grande slancio alla spedizione azzurra.

Nel biathlon, invece, non sono arrivate medaglie per l’Italia. Nella gara individuale standing, Cristian Toninelli ha pagato caro il passaggio al poligono: i sei errori al tiro hanno compromesso la sua prova, impedendogli di rimanere in lotta per le posizioni di vertice. Nella categoria sitting, Marco Pisani ha concluso la sua gara al tredicesimo posto, chiudendo una prova comunque combattuta ma lontana dalle prime posizioni della classifica.

Impegno anche per la nazionale italiana di curling in carrozzina, che però ha dovuto arrendersi alla Cina. Gli azzurri sono stati battuti con il punteggio di 5-3. Anche senza vittoria, la qualificazione resta ancora aperta.

La giornata di domani 9 marzo 2026 alle Paraolimpiadi di Milano-Cortina

Domani 9 marzo altra giornata ricca di appuntamenti, con diverse discipline protagoniste tra le piste e il ghiaccio.

Dal mattino fino alla sera si alterneranno gare di sci alpino, incontri di curling in carrozzina e sfide di para ice hockey, offrendo agli appassionati un programma pieno.

La giornata si aprirà alle 09:35 con le prove di Super-G di sci alpino paralimpico, una delle specialità più veloci e spettacolari della disciplina. In programma le gare femminili e maschili nelle tre categorie: vision impaired (VI), standing e sitting. Gli atleti dovranno affrontare un tracciato tecnico e velocissimo.

Alla stessa ora prenderà il via anche il curling in carrozzina, con la Sessione 5 del girone a squadre miste.

Nel pomeriggio, alle 14:35, il curling tornerà protagonista con la Sessione 7 del girone di doppio misto.

L’attenzione del pubblico italiano sarà tutta sulla sfida tra Italia e Gran Bretagna sul Campo B, un incontro importante per le ambizioni azzurre. Negli altri campi si affronteranno Stati Uniti e Cina (Campo C) e Corea ed Estonia (Campo D).

Alle 17:05 spazio al para ice hockey, con il match del Gruppo A tra Germania e Stati Uniti, due squadre tradizionalmente molto competitive che promettono spettacolo e intensità.

La serata proseguirà ancora con il curling in carrozzina: alle 18:35 si giocherà la Sessione 6 del girone a squadre miste.

A chiudere il programma della giornata, alle 20:35, sarà un’altra partita di para ice hockey valida per il Gruppo B, con la sfida tra Giappone e Canada.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it