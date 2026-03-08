Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: Laegreid vince la mass start, Hofer 17°

Il norvegese domina con uno zero al tiro e conquista il primo successo stagionale nella prova conclusiva della tappa finlandese. Sul podio Perrot e Christiansen, mentre Hofer chiude diciassettesimo.

Sturla Holm Laegreid conquista la mass start maschile di Kontiolahti, prova conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di biathlon disputata in Finlandia. Il norvegese è stato impeccabile al poligono, chiudendo con zero errori al tiro e imponendosi con il tempo di 34’39″7.

Laegreid ha fatto la differenza nell’ultima sessione di tiro, prendendo il largo sul francese Eric Perrot (0-0-0-1), che ha tagliato il traguardo con 16″5 di ritardo. Grazie a questo risultato Perrot si assicura inoltre la coppa di specialità della mass start con una gara d’anticipo.

Il podio di giornata è completato dall’altro norvegese Vetle Christiansen (0-0-1-0), terzo a 24″1. Ai piedi del podio si sono classificati Johann Olav Botn (0-1-1-0), quarto a 28″4, e lo svedese Martin Ponsiluoma (1-1-0-0), quinto a 32″0.

Per l’Italia il migliore è stato Lukas Hofer, che ha chiuso in diciassettesima posizione con tre errori al tiro (0-1-1-1) e un distacco di 1’20″9.

In classifica generale Eric Perrot consolida il primato con 999 punti, mentre Tommaso Giacomel, pur senza gareggiare, mantiene la seconda posizione con 797 punti, seguito dallo svedese Sebastian Samuelsson con 723.

La Coppa del Mondo proseguirà la prossima settimana con la penultima tappa stagionale a Otepää, in Estonia, dove il programma prevede sprint, inseguimenti e prove miste.