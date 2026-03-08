Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: Italia seconda nella staffetta mista

Gli azzurri chiudono la stagione con un podio: Robatscher, Nagler/Malleier, Fischnaller e Hofer/Oberhofer secondi dietro all’Austria nella gara che chiude l’inverno di Coppa del Mondo.
L’Italia chiude la stagione di Coppa del Mondo di slittino con un podio nella staffetta mista disputata ad Altenberg, in Germania. Il quartetto azzurro composto da Sandra Robatscher, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Hofer/Marion Oberhofer ha conquistato il secondo posto, terminando la prova a 218 millesimi dall’Austria vincitrice.
Gli azzurri hanno completato la gara con una prova solida sul tecnico budello tedesco, chiudendo con il tempo complessivo che li ha portati alle spalle della formazione austriaca composta da Schulte, Steu/Kindl, David Gleirscher ed Egle/Kipp, prima al traguardo in 3’11″454.
A completare il podio è stata la Lettonia, terza con un distacco di 1″231, mentre la Germania non è riuscita a terminare la gara a causa di un problema nella fase di cambio della slittinista Merle Fräbel, protagonista di una frazione complicata.
Per l’Italia si tratta del terzo podio stagionale in Coppa del Mondo nella staffetta, che si aggiunge allo straordinario bronzo conquistato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, chiudendo nel migliore dei modi l’inverno della squadra azzurra.