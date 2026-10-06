Coppa Davis, Italia senza Sinner: come cambiano le scelte

L’Italia si prepara ad affrontare la Coppa Davis senza il suo uomo migliore: come verrà sostituito Jannik Sinner dagli Azzurri

Con il forfait anticipato dalla stagione di Jannik Sinner, l’Italia è costretta a ridisegnare i propri piani per la fase finale di Coppa Davis a Bologna. Il capitano Filippo Volandri dovrà rivedere la composizione della squadra, adattandola alle nuove circostanze.

In virtù del suo eccellente percorso stagionale, che lo ha proiettato ai vertici del ranking, Flavio Cobolli appare come il naturale leader designato. Il tennista romano dovrà però dimostrare di saper mantenere la necessaria continuità di rendimento, esaltandosi in un clima da vera battaglia contro avversari agguerriti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una piacevole novità nelle convocazioni potrebbe essere rappresentata da Luciano Darderi. Sebbene nelle fasi decisive si tenda a preferire formazioni consolidate, il tennista italo-argentino ha mostrato una crescita costante, dimostrando di saper tirare fuori il meglio di sé proprio quando la pressione si fa massima.

Berrettini verso la Coppa Davis: può essere una risorsa per l’Italia

Matteo Berrettini rimane un riferimento carismatico imprescindibile per il gruppo azzurro. In assenza del numero uno al mondo, è lui l’elemento in grado di esercitare leadership e caricare la squadra nei momenti cruciali.

Tuttavia, la sua presenza resta un’incognita: sarà fondamentale per il romano ritrovare la migliore condizione fisica dopo un’annata segnata da alti e bassi. La Coppa Davis, però, è una seconda pelle per Matteo, e la sua fame di riscatto potrebbe essere l’arma in più per sognare in grande.