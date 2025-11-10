Dal 12 novembre su Sky e NOW “Flavia a New York, 10 anni dopo”, una produzione originale interamente girata nella Grande Mela per rivivere il trionfo storico della Pennetta agli US Open 2015.

Un sorriso, un boato e una racchetta lanciata in aria. Dieci anni dopo quel momento che ha fatto la storia del tennis italiano, Sky Sport dedica un nuovo docufilm originale a Flavia Pennetta, simbolo di determinazione e grazia.

“Flavia a New York, 10 anni dopo” sarà in onda da mercoledì 12 novembre su Sky Sport Uno (22.45) e Sky Sport Tennis (23.30), e disponibile in streaming su NOW e on demand, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Girato interamente a New York, il docufilm ripercorre la straordinaria cavalcata che nel 2015 portò la tennista brindisina a vincere gli US Open, battendo in finale la connazionale Roberta Vinci e regalando all’Italia una pagina irripetibile di sport.

“Era la mia grande chance, iniziai a sentire paura di sbagliare. Poi, una volta entrata nel club, è come se avessi fatto un click”, racconta Flavia Pennetta nel docufilm.

Un racconto che unisce emozione e memoria, narrando la storia di una campionessa capace di sorprendere tutti annunciando il ritiro immediato dopo il suo più grande trionfo: un gesto unico nel panorama sportivo.

“Non era una partita qualunque, era l’opportunità unica di vincere uno Slam”, ricorda Salvador Navarro, allenatore della Pennetta tra il 2013 e il 2015.

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e interviste, Sky Sport ricostruisce il percorso umano e sportivo di Flavia, dai primi passi a Brindisi fino alle notti magiche dell’Arthur Ashe Stadium. Accanto a lei, le voci dei genitori, dei tecnici, delle avversarie e naturalmente di Fabio Fognini, compagno di vita e protagonista di una storia sportiva e personale che continua a ispirare.

“Dieci anni dopo, ciò che mi rimane di Flavia è la sua umanità. I veri campioni sono quelli che usano il loro talento dentro e fuori dal campo”, afferma Stacey Allaster, ex direttrice degli US Open.

“Flavia a New York, 10 anni dopo” offre uno sguardo intimo su una carriera eccezionale e su una donna che, vincendo, ha scelto la libertà di voltare pagina, restando un modello per le generazioni future.

Flying Racquets – Oltre la rete

La storia di Flavia Pennetta è anche protagonista del nuovo libro fotografico di Ray Giubilo, “Flying Racquets. Oltre la rete” (Società Editrice Allemandi), un viaggio visivo nel cuore del tennis mondiale attraverso oltre 250 immagini selezionate in quarant’anni di reportage.

Il volume sarà presentato mercoledì 12 novembre alle 16, presso il Fan Village delle Nitto ATP Finals di Torino.