F1, Montezemolo provoca: stoccata pesantissima alla Ferrari

Luca Cordero di Montezemolo torna a far parlare di sé con una frase che non è passata inosservata: Ferrari nel mirino.

L’ex presidente della Ferrari ha lanciato una stoccata diretta alla Scuderia di Maranello, usando toni ironici ma carichi di significato. Una battuta che racconta molto del momento che sta vivendo il mondo della rossa. Secondo Montezemolo, il clima che si respira oggi a Maranello non lascia spazio a grandi illusioni.

Per l’ex numero uno del Cavallino è più facile immaginare il Bologna vincere lo Scudetto prima di rivedere la Ferrari tornare sul tetto del mondo in Formula 1. Una frase secca, pronunciata senza giri di parole, che fotografa una situazione di difficoltà evidente. La battuta di Montezemolo ha subito acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando critiche e polemiche.

Montezemolo ci va giù pesante: che frecciatina alla Ferrari

Luca Cordero di Montezemolo non ha scelto mezze parole per descrivere la situazione attuale della Ferrari. Intervistato sulle pagine del Quotidiano Nazionale, l’ex presidente della Scuderia ha commentato la finale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Napoli con una battuta che non è passata inosservata.

Montezemolo ha attirato l’attenzione di tutti dichiarando: “Se vincerà prima lo scudetto il Bologna o la Ferrari il mondiale di Formula 1? Con l’aria che tira a Maranello, fa prima il Bologna…”.

Il riferimento non è casuale. Il Bologna non vince un campionato di Serie A dal 1964. Allo stesso modo la Ferrari non conquista un titolo piloti dalla vittoria di Kimi Räikkönen nel 2007, né un titolo Costruttori dal 2008. Quella in corso è la più lunga astinenza di successo nella storia recente del Cavallino Rampante.