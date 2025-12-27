Gigante di Semmering: Scheib vince in casa, Della Mea e Goggia nella top 10

L’austriaca domina davanti a Rast e Hector. Ottimi segnali per le azzurre verso Milano-Cortina 2026
Lo slalom gigante di Semmering, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026, sorride al pubblico di casa grazie alla vittoria di Julia Scheib. L’austriaca si impone con il tempo complessivo di 1’56″46, costruendo il successo su una seconda manche solida e aggressiva.
Alle sue spalle chiudono la svizzera Camille Rast, distante appena 14 centesimi, e la svedese Sara Hector, terza a 0″40. Ai piedi del podio la canadese Valerie Grenier, mentre resta fuori dalle prime tre una delle grandi protagoniste della disciplina, Mikaela Shiffrin, sesta.
Azzurre protagoniste: Della Mea cresce, Goggia conferma
Giornata molto positiva per l’Italia, che piazza due atlete nella top 10. Lara Della Mea centra il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, chiudendo al settimo posto con un distacco di 1″76. Subito alle sue spalle Sofia Goggia, ottava a 1″88, conferma segnali incoraggianti anche tra le porte larghe, disciplina non primaria per la bergamasca.
A punti anche Alice Pazzaglia, 27ª, mentre Giorgia Collomb è uscita di scena nella seconda manche dopo una buona prima parte di gara. Fuori già nella prima manche la grande favorita Alice Robinson, che paga un errore senza conseguenze.
Semmering banco di prova olimpico
Il doppio appuntamento austriaco rappresenta un test chiave in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le azzurre, pur senza podio, escono da Semmering con indicazioni incoraggianti: Della Mea cresce con continuità, Goggia amplia il proprio raggio d’azione e il gruppo italiano mostra solidità e margini di miglioramento.