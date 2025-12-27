Gigante di Semmering: Scheib vince in casa, Della Mea e Goggia nella top 10

L’austriaca domina davanti a Rast e Hector. Ottimi segnali per le azzurre verso Milano-Cortina 2026

Lo slalom gigante di Semmering, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026, sorride al pubblico di casa grazie alla vittoria di Julia Scheib. L’austriaca si impone con il tempo complessivo di 1’56″46, costruendo il successo su una seconda manche solida e aggressiva.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it