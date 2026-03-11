Tirreno-Adriatico 2026: Andresen beffa i big, Milan paga una giornata storta

La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026 si chiude a Magliano de’ Marsi con una volata di gruppo tutt’altro che “scontata”: l’arrivo tira leggermente all’insù e, con freddo e pioggia, serve gamba vera e tempismo.

A sorridere è Tobias Lund Andresen, che trova lo spunto migliore e firma il terzo successo stagionale. Per Jonathan Milan, invece, è una di quelle giornate i cui nulla si incastra: posizione sbagliata nel finale, sprint lanciato troppo presto e un settimo posto che lascia amaro.

Una tappa lunga, una fuga “educata”

Sui 221 km il gruppo sceglie la prudenza: ritmo controllato, nessuna guerra preventiva e un copione gestito dalle squadre dei velocisti, decise a non concedere spazio agli scatti nel finale. L’unica parentesi offensiva è l’azione solitaria di Diego Pablo Sevilla, utile soprattutto per animare la corsa e prendersi i punti del GPM di Todi prima di rialzarsi.

Nel frattempo. in chiave classifica generale, Isaac del Toro sfrutta un traguardo volante per guadagnare un secondo di abbuono e resta saldamente in maglia azzurra: giornata di controllo, ma con un dettaglio che può contare.

Decathlon perfetta, Lidl-Trek fuori ritmo

Negli ultimi chilometri la Decathlon lavora con ordine, portando Andresen nelle condizioni ideali per l’allungo decisivo. La Lidl-Trek, al contrario, perde compattezza: Milan si ritrova esposto al cento a circa 250 metri, parte in anticipo e finisce per “svuotarsi” proprio quando gli altri cambiano marcia.

Il danese lo supera con grande velocità e regola Arnaud De Lie e Jasper Philipsen, che completano il podio. Per Milan è una battuta d’arresto più di gestione che di valore: alla Tirreno posizione, coperture e scelta del momento giusto pesano quanto le gambe. Le prossime tappe diranno subito se è stato un passaggio a vuoto.