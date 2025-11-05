Finisce ai gironi l’avventura delle azzurre alle Finals di Riyad: dopo il successo all’esordio, arrivano due sconfitte consecutive che chiudono ogni speranza di semifinale.

Si ferma alla fase a gironi l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025 di doppio, in corso sul cemento indoor di Riyad.

Dopo il debutto vincente di sabato, le due azzurre hanno ceduto nel secondo incontro e oggi hanno perso anche la partita decisiva per l’accesso alle semifinali, chiudendo così il girone A con una sola vittoria.

Il match

Nel confronto odierno, Errani e Paolini si sono arrese con il punteggio di 6-3 6-3 alla coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, che con questo successo conquistano la qualificazione alle semifinali insieme al duo Hsieh-Ostapenko, entrambe già a quota due vittorie.

Un bilancio comunque positivo

Nonostante l’eliminazione, il torneo conferma la solidità del binomio azzurro, protagonista di una stagione in costante crescita e capace di centrare il traguardo delle Finals, tra i migliori otto team dell’anno.

Per la toscana e la bolognese, la stagione si chiude dunque con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli anche nella specialità del doppio.