È il giorno di Cobolli-Zverev: la finale del Roland Garros vale due italiani in Top 5

Cobolli e Zverev oggi si sfidano per il titolo al Roland Garros: se l’italiano dovesse vincere, l’azzurro entrerebbe in top 5 mondiale

Ci sono delle sliding doors nella carriera di ogni atleta di alto livello, passaggi che cambiano le cose per sempre. Per Flavio Cobolli, quel confine invisibile ora ha il colore della terra rossa del Philippe Chatrier.

A 24 anni, il tennista azzurro sta firmando l’impresa più importante della sua carriera: la finale al Roland Garros. Un sogno che diventa realtà, una cavalcata pazzesca e inaspettata verso la sfida di oggi e una partita che può permettergli di entrare nell’Olimpo del tennis italiano.

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Cobolli ci arriva con la testa di chi sa di aver fatto qualcosa di incredibile, con una maturità tattica e una solidità mentale che hanno lasciato tutti i suoi tifosi a bocca aperta. Ha ritrovato i suoi colpi principali, le sue qualità sulla terra rossa, ma anche la fame che l’ha sempre caratterizzato.

La finale Cobolli-Zverev e la posizione nel ranking Atp

Ora dall’altra parte della rete c’è Alexander Zverev, il tedesco che a Parigi insegue ancora il primo Slam della carriera. Un avversario temibile, fisico, e sulla carta assolutamente favorito. Ma Cobolli ha tutto da guadagnare: ha già scritto la storia, ora può completare una scalata pazzesca.

Con i risultati ottenuti al Roland Garros, Cobolli è entrato di diritto nella top 10 mondiale. Ma se dovesse arrivare addirittura la vittoria, andrebbe a 4240 punti, conquistando il quinto posto nel ranking. Due italiani tra i primi 5 al mondo: sarebbe una gioia immensa per tutto il movimento, ma è ancora troppo presto per dirlo.