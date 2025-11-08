Una sfida con grande emozioni ad Atene tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Una battaglia di oltre due ore e trenta minuti.

Con una finale ricca di emozioni Novak Djokovic vince nel torneo di sua proprietà ad Atene e batte il tennista azzurro Lorenzo Musetti dopo un’autentica battaglia e una sfida di oltre due ore e quaranta minuti. Una sfida eccezionale con entrambi che offrono un grande tennis ma alla fine il campione serbo vince in rimonta ed ottiene l’ennesimo successo della sua straordinaria carriera. Brutta batosta per Musetti che cade in finale e perde la chance di qualificarsi alle Atp Finals.

Djokovic show, Musetti si arrende dopo una grande battaglia

Musetti parte benissimo e realizza subito un break, che mantiene fino alla fine del set, conquista cosi il primo set. Musetti sembra in controllo ma Djokovic alza il suo livello e dopo una serie di grandi punti pareggia le cose, ottiene il break e porta le cose in parità. Si gioca punto a punto e nel terzo set esplode la battaglia.

Grandissimo livello con Djokovic che si porta avanti e Musetti che sul 5 a 4 risponde e riesce a realizzare il controbreak, ma nell’undicesimo game l’azzurro pasticcia e Djokovic vince con il risultato di 4-6;6-3;7-5. In questo modo si qualifica Auger Aliassime come ottavo e finisce nel girone di Sinner, Musetti è la prima riserva e potrebbe partecipare a Torino in caso di forfait di Djokovic.