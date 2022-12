Diriyah Tennis Cup 2022 in tv: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Tutto pronto per la Diriyah Tennis Cup 2022, torneo di esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre sul cemento outdoor della città saudita di Al Diriyah. Presenti dodici tra i migliori tennisti al mondo, tra cui il nostro Matteo Berrettini, reduce dalla sconfitta dell’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro il Canada a Malaga. Insieme al romano, parteciperanno alla kermesse araba, tra gli altri, anche il russo Daniil Medvedev (campione in carica dell’evento), il tedesco Alexander Zverev, l’austriaco Dominic Thiem ed il greco Stefanos Tsitsipas.

Ai nastri di partenza pure l’australiano Nick Kyrgios. I primi quattro giocatori del seeding, insieme ai già citati Medvedev e Tsitsipas, sono l’altro sovietico Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz. Questi potranno beneficiare di un bye agli ottavi di finale e dunque inizieranno la loro avventura a partire dai quarti. Ci sarà anche un torneo di doppio, con il tabellone che vedrà quattro coppie con gli otto tennisti che, in singolare, saranno eliminati prima delle semifinali. Al momento non è stata ancora comunicata una copertura tv o streaming della manifestazione. Di seguito l’elenco dei partecipanti, il ricco montepremi e la programmazione della Diriyah Tennis Cup 2022.