Darderi sorprende Ruud: esordio vincente a Tokyo

Luciano Darderi firma una vittoria di prestigio al debutto nell’ATP 500 di Tokyo. L’azzurro supera il norvegese Casper Ruud, numero 6 del seeding, imponendosi 7-6(3), 6-3 in un’ora e cinquanta minuti. Una prestazione solida che gli permette di accedere ai quarti di finale della competizione.
Un primo set deciso al tie-break
La partita si apre con Darderi aggressivo, ma incapace di sfruttare tre palle break nel game inaugurale. Ruud riesce poi a ottenere il break nel quarto gioco, ma l’azzurro reagisce immediatamente ristabilendo la parità.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Sul 3-3 Darderi salva una delicata palla break e porta il set al tie-break. Qui l’italiano parte forte, subisce il ritorno del norvegese sul 2-2, ma trova l’allungo decisivo fino al 7-3, chiudendo la prima frazione dopo 65 minuti.
Darderi prende il controllo e porta a casa la vittoria
Nel secondo set l’azzurro cambia completamente marcia. Dopo aver strappato il servizio a Ruud nel secondo game. Darderi annulla due occasione per il controbreak e allunga ulteriormente nel gioco successivo.
Il punteggio arriva rapidamente sul 5-0, prima della reazione del norvegese, che recupera uno dei due break. Darderi, però, non trema a chiude al servizio sul 6-3. Le statistiche confermano la superiorità dell’italiano: 84 punti conquistati contro i 64 i Ruud e percentuali migliori sia con la prima che la seconda di servizio.