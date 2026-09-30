F1 a Sepang: scatta l’allarme meteo, Mercedes si tinge di verde

Il Gran Premio del Bahrain si sposta in Malesia e porta temperature estreme in pista. L’allarme meteo spinge la Federazione a intervenire con il nuovo protocollo sulla pista di Sepang che ospita l’evento mantenendo però il nome di GP del Bahrain che non si disputerà quest’anno per via del conflitto in Medio Oriente.

Allarme meteo per la FIA: la direttiva sul caldo

F1, a Sepang il meteo sarà un problema. Le previsioni per il fine settimana malese parlano chiaro. Oltre alla costante minaccia della pioggia, il termometro supererà i 31 gradi. Una situazione che ha spinto la direzione gara a inviare una nota urgente alle scuderie. Scatta ufficialmente l’emergenza legata alle alte temperature. La Federazione ha infatti comunicato che “a seguito della ricezione di una previsione da parte del Servizio Meteorologico Ufficiale che indica un indice di calore superiore ai 31,0 °C è stato dichiarato l’Heat Hazard”. Un provvedimento già visto in Austria e a Monza. Le squadre dovranno montare obbligatoriamente sulle monoposto il Driver Cooling System. Si tratta di un impianto che pompa liquido refrigerante dentro un gilet speciale.

I piloti possono decidere liberamente se indossarlo oppure no durante la gara. L’obiettivo rimane quello di abbassare la temperatura corporea ed evitare cali di concentrazione, visto che l’abitacolo può toccare i 50 gradi. Chi sceglie di correre senza gilet dovrà mettere 0,5 kg di zavorra in macchina. Una regola pensata per impedire vantaggi sul peso. Insomma una scelta personale visto che il sistema, una volta partiti, comincia in ogni modo a riscaldarsi e può in ogni caso risultare fastidioso.

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Mercedes cambia pelle: Antonelli e Russell in verde

Ma le novità non arrivano dal Meteo. Per l’occasione, la Mercedes mette da parte il classico argento. Le monoposto W17 guidate da Andrea Kimi Antonelli e George Russell scenderanno in pista con una livrea del tutto nuova dedicata a Petronas, l’azienda malese che fa da sponsor principale. Il verde prende il sopravvento diventando il colore dominante sul muso e sulle fiancate.

L’argento fa solo da contorno, limitato a un nastro che corre verso il retrotreno. Una scelta cromatica d’impatto per la scuderia di Brackley che domina il mondiale costruttori con ampio margine. Anche il campionato piloti vede Antonelli davanti a tutti.