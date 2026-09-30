Skeet: doppio oro e un argento in Grecia, La Volpe domina, brillano i giovani

L’Italia festeggia un Campionato Europeo da incorniciare sulle pedane greche. La spedizione tricolore porta a casa due medaglie pesanti sia a livello individuale che di squadra.

Antonio La Volpe perfetto, oro individuale e trascinatore azzurro

Il protagonista assoluto della competizione continentale maschile è Antonio La Volpe, capace di mettersi al collo la medaglia d’oro nello skeet junior e di eguagliare il primato europeo di categoria. Il tiratore azzurro ha dominato la fase di qualificazione chiudendo a quota 122 su 125, per poi mantenere la lucidità durante la tensione dell’atto finale.

Nel duello decisivo contro il greco Fotios Baxevanakis, sostenuto dal pubblico di casa, La Volpe ha rotto 34 piattelli su 36, lasciando l’avversario a 33. Più staccato il britannico Henry Lungley, terzo con il punteggio di 28 su 32, seguito dal connazionale Charlie Worrall e dal tedesco Maximilian Alexander Seibel.

L’ottimo stato di forma del vincitore ha spinto in alto anche l’intera formazione azzurra. Il terzetto composto dallo stesso La Volpe, insieme a Marco Coco e Antonio Bellu, ha conquistato il gradino più alto del podio nella gara a squadre totalizzando 357 centri. Una prestazione corale superiore ai 354 piattelli della squadra neutrale e ai 353 della Finlandia. A livello individuale, Coco ha sfiorato l’accesso tra i migliori, terminando dodicesimo con 119 su 125 dopo aver perso allo spareggio, mentre Bellu si è posizionato ventesimo abbattendo 116 bersagli.

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Arianna Nember e compagne d’argento, sfuma il podio singolo

Nel comparto femminile, le ragazze italiane hanno mostrato grande costanza, ottenendo una splendida medaglia d’argento nella competizione a squadre. Arianna Nember, Dalia Buselli ed Eleonora Ruta hanno frantumato 341 piattelli complessivi, sfiorando l’oro andato alla formazione neutrale per un solo bersaglio di differenza, a quota 342. La Gran Bretagna ha completato il podio fermandosi a 340.

Nelle sfide singole, invece, nessuna azzurra ha trovato la zampata finale per agguantare una medaglia.

Arianna Nember, dopo aver brillato in qualifica con 117 su 125, ha pagato qualche errore di troppo all’inizio e a metà dell’ultima gara, fermando il suo percorso in quinta piazza con 18 su 24.

Epilogo rapido per Dalia Buselli, ottava con 8 su 12, e undicesimo piazzamento generale per Eleonora Ruta con 111 su 125.

La medaglia d’oro è finita al collo della tedesca Emilie Bundan, emersa vincitrice allo shoot-off contro l’ucraina Ielyazaveta Pyvovarova dopo che entrambe avevano chiuso a 31 su 36. Terzo posto per la britannica Jessica Louise Hambrook, autrice di 27 centri.