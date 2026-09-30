Federscherma e Sportface presentano il nuovo Podcast Studio a Roma

Il Palazzo delle Federazioni accoglie un nuovo spazio dedicato alle discipline del nostro Paese. Un progetto nato per raccontare gli atleti in collaborazione con Sportface TV.

Mazzone e l’apertura a tutte le discipline

Roma, nasce il nuovo Podcast Studio. Al primo piano della sede romana di viale Tiziano 70 è nato un nuovo centro di produzione. La Federazione Italiana Scherma e Sportface hanno unito le forze per regalare alle realtà legate al CONI un vero polo creativo.

Da questo studio passeranno la registrazione dei contenuti, la programmazione e la distribuzione su tante piattaforme. L’intento di base è snellire il lavoro delle federazioni e garantire ai tifosi un accesso rapido ai programmi. Ogni puntata sarà sempre a disposizione sulle applicazioni del network.

Luigi Mazzone, numero uno della scherma, ha subito sottolineato il valore del progetto. Ha raccontato che la proposta del CEO Antonio Palmieri ha fatto scattare l’idea di un programma utile per tutti, non solo per il suo sport.

“Quando Sportface, nella persona del CEO Antonio Palmieri, mi ha chiamato, proponendomi uno spazio per lo sport italiano, soprattutto per Federazioni come la mia, che non hanno la visibilità di altre federazioni, ho pensato che potesse essere per tutti un grande aiuto”.

Ha poi aggiunto che lo studio farà crescere un movimento fatto di agonismo e valori sociali, regalando una bella vetrina anche alle discipline meno sotto i riflettori.

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Buonfiglio e Picardi esaltano il lavoro di squadra

Anche Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha confermato a pieno la validità del progetto. Ha ricordato che la scherma vince tanto nel mondo, ma negli ultimi anni spinge forte anche su idee nuove. Buonfiglio ha fatto i complimenti a Palmieri, notando come lavorare in gruppo porti sempre frutti evidenti.

“La Federscherma è riconosciuta a livello mondiale per i risultati, ma negli ultimi anni abbiamo visto anche il proliferare di iniziative innovative. Faccio i complimenti ad Antonio Palmieri, fa piacere che il Made in Napoli, il Made in Sud, faccia scalpore in senso positivo. Sono felice che qui ci siano anche altri presidenti federali, oggi le Federazioni hanno dimostrato di saper fare, di saper fare bene. Questa iniziativa è molto importante e dimostra anche l’importanza degli effetti del saper fare squadra. La sinergia operativa con il CONI e la capacità di comunicare possono agevolare il lavoro delle Federazioni e produrre un ritorno significativo per tutti. Le eccellenze fanno eccellenze”, ha dichiarato senza giri di parole.

A chiudere il cerchio le parole di Alessandro Picardi, presidente di Nexting. Ha ricordato l’anima della piattaforma: rendere libero e immediato l’accesso alla cultura sportiva.

“Mettere la nostra tecnologia al servizio dello sport e degli atleti italiani porta alla realizzazione dello scopo per cui Sportface TV è stata concepita: rendere sempre più libero l’accesso e la diffusione della cultura sportiva. Siamo orgogliosi di contribuire, al fianco del CONI e di Federscherma, alla realizzazione di uno spazio comune che renda totalmente fruibile al grande pubblico il racconto dello sport italiano, in modo semplice, veloce e gratuito”.

Questa nuova infrastruttura tecnologica serve proprio a portare le storie degli atleti italiani nelle case della gente, gratis e in modo veloce. Chiunque potrà godersi i podcast comodamente dallo smartphone scaricando le app iOS e Android, o semplicemente andando sul canale presente su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.