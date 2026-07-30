Campionati italiani ciclismo su pista: i risultati di oggi ed i replay della giornata

I Campionati italiani assoluti e junior di ciclismo su pista di San Francesco al Campo in diretta su SportFaceTv hanno assegnato oggi altre medaglie.

Ferrari e Grimod in grande evidenza

Il bergamasco Ruben Ferrari ha dominato in modo netto l’inseguimento individuale juniores. Il portacolori del Pool Cantù GB Junior ha vinto il titolo italiano, bissando l’alloro europeo. Nella sfida sui 3000 metri ha fermato il cronometro a 3’21″678, un tempo di assoluto valore sportivo. L’argento è andato a Paolo Marangon in 3’27″384, mentre Lorenzo Ceccarello si è preso il bronzo in 3’27″799.

Sorride anche Etienne Grimod della Solme Olmo Arvedi che ha confermato l’ottima crescita a Torino. Il corridore di Gignod, in attesa di compiere 21 anni a novembre, ha arricchito la bacheca con 1 oro e 1 argento, confermando le 2 medaglie degli Europei di Cottbus. Il trionfo nazionale è arrivato nell’inseguimento a squadre, completato insieme a Fantini, Magagnotti e Matteo Fiorin. L’argento è maturato nella prova individuale, dove Grimod ha ceduto il passo solo a Renato Favero, campione europeo Under 23.

Tra le donne cresce la Ferrante, bene Magagnotti

Tra le donne grande protagonista assoluta è Pergine Valsugana Maya Ferrante, che a soli 17 anni è stata capace di conquistare 2 maglie tricolori in 24 ore. Dopo l’oro nella velocità e l’argento nella team sprint con Giorgia Nervo e Clarissa Laghi, Ferrante ha trionfato nel keirin donne junior. In questa specialità tecnica ha vinto la semifinale contro la bresciana Anna Bonassi e poi ha sbaragliato la concorrenza con una grande progressione in finale, battendo la marchigiana Rebecca Fiscarelli e la lombarda Martina De Vecchi.

Brilla anche il classe 2007 Alessio Magagnotti della Red Bull-Bora Hansgrohe che ottiene 3 medaglie. Dopo i successi in scratch e inseguimento a squadre, Magagnotti conquista il bronzo nella corsa a punti élite con 64 punti, dietro a Christian Fantini con 70 e Nicola Boscaro con 69.

Anche la giornata di oggi è stata trasmessa in diretta su SportfaceTV. Puoi vedere i replay di ieri al seguente link.

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