Europei di tiro a volo, lo Skeet chiude le qualificazioni: sei azzurri a caccia della finale

Si decide oggi la gara dello Skeet Senior ai Campionati Europei di tiro a volo di Atene. Al Malakasa Shooting Range gli atleti affronteranno gli ultimi 50 piattelli di qualificazione, dopo i 75 già disputati. La sessione scatterà alle 8.15 italiane, mentre nel pomeriggio sono previste le due finali: alle 14.15 quella femminile e alle 15.15 quella maschile.

Gli azzurri dello Skeet maschile

L’Italia riparte con Erik Pattini, Tammaro Cassandro e Gabriel Rossetti. Pittini, perfetto con 50/50 nella prima giornata e a quota 73/75 dopo tre serie, sarà impegnato nella batteria 29, prevista alle 10.00.

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Casandro, anch’egli a 73/75, sarà nella batteria 37 alle 12.00, mentre Rossetti, a 72/75, gareggerò nella batteria 33 alle 10.30. Gli Stati e gli abbinamenti sono riportati nelle starting List ufficiali ISSF.

Bacosi, Bongini e Bartolomei

Tra le donne riflettori puntati su Sara Bongini, seconda nel gruppo di testa con 73/75, inserita nella batteria 17 alle 8.15. Diana Bacois, a 71/75, sarò invece nella batteria 21 alle 11.00, mentre Martina Bartolomei, a 70/75, affronterò la batteria 23 alle 12.30.

Le migliori otto classificate accederanno alle finali del pomeriggio. Non è prevista né copertura streaming né tv per nessuna delle due categorie.