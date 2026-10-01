Tour de Langkawi, Breuillard sorprende tutti a Genting Highlands: prima vittoria da professionista, Jasch resta leader

Colpo di Nicolas Breuillard nella quinta tappa del Tour de Langkawi 2026. Il francese della TotalEnegies ha conquistato la frazione con arrivo a Genting Highlands, coronando una lunga fuga e centrando così la prima vittoria da professionista. Una giornata spettacolare, resa ancora più dura dall’esca finale di 20,6 chilometri al 7,5% medio, con gli ultimi cinque chilometri all’8,8%.

Sette uomini in fuga, poi Breuillard fa la differenza in salita

La fuga decisiva si è formata una trentina di chilometri dopo la partenza da Tapah ed era composta da sette corridori. Il gruppo ha lasciato spazio, concedendo fino a 3’20” di vantaggio, prima di iniziare la rimonta sull’ascesa conclusiva. Breuillard è stato però capace di resistere e, nella parte più dura della salita, ha staccato il neozelandese Josh Burnett della Brugo Burpellet BH.

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Il francese ha poi amministrato gli ultimi metri conservando un margine sufficiente sul gruppo dei migliori. Burnett ha poi chiuso a 8″, mentre il leader generale Lennart Jasch è arrivato terzo a 21″. Per Breuillard, 26 anni e reduce dal Tour de France e dal Giro del Lussemburgo, è arrivato così un successo particolarmente significativo prima del passaggio alla XDS Astana previsto per il 2027.

Jasch controlla e difende la maglia, Malucelli pensa alla sesta tappa

Nonostante il successo della fuga, Jasch conserva saldamente la leadership del Toru de Langkawi. Il tedesco della Tudor Pro Cycling Team mantiene 26″ su Abdel Balderston e 42″ su Jan Castellon, entrambi della Caja Rural-Seguros RGA.

La corsa proseguirà domani con la sesta delle otto tappe, 121 km da Pandan Indah a Rembau, frazione che sulla carta dovrebbe favorire nuovamente i velocisti. Per l’Italia, occhi puntati su Matteo Malucelli, già vincitore di due tappe e pronto a cercare il tris.