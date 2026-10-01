Mondiali Militari, Italia d’oro a Veszprém: Grandis regina del fioretto, trionfa anche la spada femminile

Giornata da incorniciare quella di ieri per l’Italia ai Mondiali Militari di scherma 2026 in corso a Zeszprem. Gli azzurri hanno conquistato due ori, un argento e un bronzo nella terza giornata di gare, portandosi in vetta al medagliere per Nazioni. A brillare sono soprattutto Aurora Grandis, campionessa mondiale militare nel fioretto individuale, e la squadra di spada femminile, capace di imporsi al termine di una finale combattutissima contro l’Ucraina.

Grandis vince il derby azzurro, Ferrari d’argento

Nel fioretto femminile l’Italia ha dominato la scena. Aurora Grandis, numero 1 del tabellone dopo una fase a gironi impeccabile, ha superato Sadii e Walczyk Klimaszyk con due 15-11, prima di travolgere Myroniuk 15-6 in semifinale.

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In finale ha trovato la compagna Carlotta Ferrari, protagonista a sua volta di un percorso brillante culminato nel 15-14 contro l’ungherese Pasztor. Nel derby per l’oro ha prevalso Grandis, che ha così aggiunto il titolo mondiale militare all’Europeo Under 23 conquistato ad aprile a Cagliari.

Spada femminile d’oro, bronzo per il fioretto maschile

L’altro trionfo è arrivato dalla squadra di spada composta da Nicol Fioretta, Gaia Caforio e Beatrice Cagnin. Le azzurre hanno battuto nettamente l’Ungheria 45-20, poi la Francia 45-34 e infine l’Ucraina 43-33 in una finale decisa all’ultima stoccata.

A completare il poker ci ha pensato il fioretto maschile Mattia De Cristofaro, Davide Filippi e Giuseppe Franzoni, bronzo dopo il successo 45-32 sull’Ucraina nella finale per il terzo posto. Con queste quattro medaglie, il bottino italiano sale a otto podi complessivi, che rendono fin qui straordinaria la spedizione polacca.